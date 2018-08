Nu begynder armlægningen: DF forventer flere penge fra regeringen

Det bliver sandsynligvis Dansk Folkeparti, som skal bære regeringens sidste finanslov inden folketingsvalget igennem.



Og støttepartiet er allerede nu klar med ønsker om at fordele flere velfærdskroner, end regeringen lægger op til på dens finanslovsforslag.



Som sædvanlig har regeringen afsat en forhandlingspulje, som skal fordeles under forhandlingerne for at imødekomme aftalepartiernes krav og ønsker.



Overblik: Her hovedelementerne i regeringens finanslovsforslag

Sidste år var puljen på 2,5 mia. kr. hvert år i fire år, men i år er den "kun" afsat 1,35 mia. kr. til fordeling. Spørgsmålet er, om det er nok til at tilfredsstille DF?

»Det tror jeg ikke, det er,« svarer partiets finansordfører, René Christensen.

For os handler det ikke kun om at bruge penge. Det handler om at bruge dem på det rigtige. René Christensen, DF For os handler det ikke kun om at bruge penge. Det handler om at bruge dem på det rigtige.

Adspurgt om han forventer, at beløbet stiger, når regeringen og DF mødes hen over forhandlingsbordet, svarer han:

»For os handler det ikke kun om at bruge penge. Det handler om at bruge dem på det rigtige. Men der er jo kun de penge i kassen, der er, så hvis vi vil bruge flere, skal vi også ud at finde dem, og det er vi parate til.«



Han forventer, at den offentlige vækst ender med at blive højere, end de 0,4 procent, som regeringen lægger op til.

DF ser nemlig udlændingeområdet som et sted, hvor der kan spares yderligere for at frigøre penge til andre velfærdsområder.

Ifølge Finansministeriet koster ikke-vestlig indvandring hvert år koster det danske samfund 36 mia. kr. Den regning vil DF forsøge at barbere ned med flere stramninger af familiesammenføringsreglerne og flere optjeningsprincipper på sociale ydelser. Flygtninge skal hjem, når de kan, og de skal som udgangspunkt ikke integreres i det danske samfund, mener DF.

»Hvis vi over en årrække kan sænke det med 10 procent, så har vi 3,6 mia. kr. mere om året.«



»Vi vil gerne bruge det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som vi også talte meget om sidste år, som løftestang for at få det offentlige forbrug til at falde. Men på en positiv måde,« siger René Christensen.

Dermed genåbner Dansk Folkeparti det slagsmål om udlændingestramninger, som sidste år var med til at kaste regeringen ud i en alvorlig krise under finanslovsforhandlingerne.

Trods "ældremilliard": Regeringen og DF har underfinansieret velfærden siden 2015 Ikke ét år, siden Løkke overtog Statsministeriet, er behovet for øget offentligt forbrug som følge af flere ældre blevet dækket. »Stærkt utilfredsstillende,« mener Ældre Sagen.

Eventuelle besparelser på udlændinge kan for eksempel gå til at forbedre vilkårene for danske pensionister, mener DF. Partiet vil hæve grænsen for, hvor meget pensionister kan tjene ved siden af deres pension fra 60.000 kroner i dag til 100.000 kroner.



René Christensen tager godt imod regeringens forslag om at hæve studerende og gymnasieelevers SU-fribeløb med 1.000 kr. om måneden.

Overblik: Så stort er studerendes fribeløb

Han er heller ikke afvisende over for den pulje på 400 mio. kr. som regeringen vil bruge til at reducere en række skatter og afgifter samt styrke erhvervslivet.

»Det kommer selvfølgelig an på udmøntningen, men i forhold til at nedbringe grænsehandel og give mere lige konkurrence, så er vi bestemt ikke afvisende,« siger finansordføreren.

Finanslovsudspillet: Regeringen vil bruge 750 mio. på børn, ældre og sundhed

Han er desuden glad for, at VLAK-partierne - som gik til valg på nul- eller minusvækst i den offentlige sektor - nu igen vil lade det offentlige forbrug vokse med 0,4 procent.



»Vi er selvfølgelig galde for, at vi har fået overbevist regeringens tre partier om, at der faktisk er behov for en lille, moderat vækst i det offentlige forbrug. Blandt andet fordi vi lever længere,« siger han og forudser, at væksten ender noget højere i den endelige finanslovsaftale.

Det samlede finanslovsforslag præsenteres kl. 11.00 af finansminister Kristen Jensen (V). Her er et overblik over indholdet.