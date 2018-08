Finanslovsforslag: Regeringen vil bruge 750 mio. på børn, ældre og sundhed

Et løft af velfærden, lavere afgifter og flere muskler til PET.

Det er tre af elementerne i regeringens finanslovsforslag for 2019, som præsenteres torsdag kl. 11 af finansminister Kristian Jensen (V).

Forslaget har fået titlen »Større tryghed og mere nærhed,« og regeringen fremhæver selv, at den særligt vil tilgodese børn, ældre og sundhed på næste års statsbudget.

Således vil regeringen samlet prioritere 4,2 mia. kr. til velfærd i 2019. Dels i selve finansloven og dels i de allerede indgåede økonomiaftaler med kommuner og regioner.

Overblik: Dette er sluppet ud om regeringens finanslovsforslag

Over finansloven skal 750 mio. kr. om året i 2019-2022 målrettes børn, ældre og sundhed, fremgår det af finanslovsudspillet, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

180 mio. kr. skal gå til at styrke ældreplejen i 2019.

Sundhedsområdet skal også løftes, mener VLAK-koalitionen, som i efteråret vil præsentere en sundhedsreform med løfter om at sikre patienter mere sammenhæng i behandlingen.

Fra trekløver-regeringen, som gik til valg på enten nulvækst eller minusvækst i den offentlige sektor, vil finsnalovsforslaget for næste år betyde, at den offentlige sektor vokser med 0,4 procent lige som i år. Det fremgår af regeringens økonomiske redegørelse, som bliver fremlagt sammen med finanslovsudspillet.

Regeringen vil hæve SU-fribeløbet med 1.000 kroner

Denne finanslov er den sidste, inden der skal afholdes folketingsvalg, og derfor var det ventet, at regeringen vil være mere rundhåndet med at dele penge ud end på de seneste tre finanslove.



Mange af udspillets deleelementer er allerede sluppet ud. Se en oversigt her.

Seneste nye er, at regeringen i 2022 vil droppe det udskældte omprioriteringsbidrag på to procent på undervisning, uddannelse og kultur. Det oplyste finansminister Kristian Jensen til DR onsdag aften.

De næste tre år skal gymnasier, universiteter og museer dog fortsat spare omkring 800 millioner kroner om året, men fra år 2022 vil regeringen føre pengene tilbage til de tre områder.

»Regeringen sender dermed et klart signal om, at midlerne fra omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur ikke skal anvendes til nye initiativer på andre områder,« står der i forslaget.





Dansk Folkeparti, som sandsynligvis skal sikre regeringen flertal for den endelige finanslovsaftale, vil blandt andet prioritere de ældre i de kommende forhandlinger.

Støttepartiet vil hæve grænsen for, hvor meget pensionister kan tjene ved siden af deres pension fra 60.000 kroner i dag til 100.000 kroner.

Regeringen har afsat en forhandlingsreserve på 1,35 mia. kr. om året de næste fire år - penge som kan bruges til at opfylde nogle af de ønsker, som partierne kommer med under forhandlingerne.

Finansieringen af hele pakken er uvis på nuværende tidspunkt. Men regeringen vil blandt andet finde penge ved at afskaffe det særlige tilskud til efterskoleophold for indvandrere, og ved at gøre de gymnasiale suppleringskurser til fjernkurser.

Derudover foreslås det at forhøje rentesatsen ved restskat for selskaber med et tillæg på to procent, hvilket på sigt skønnes at give 120 mio. kr. i statskassen.

Overordnet konkluderer regeringen, at dansk økonomi er stærk.



»Danmark er inden i et stabilt økonomisk opsving med en rekordhøj beskæftigelse og en vækst på mellem 1,5 og 2 procent om året,« står der i udspillet.