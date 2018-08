Venstre i Vestjylland har valgt Lundes afløser i valgsikker kreds

Med 62 procent af stemmerne sikrede erhvervsmanden Kenneth Mikkelsen fra Herning sig pladsen som Venstres spidskandidat i den valgsikre Ringkøbing-Skjernkreds i Vestjylland.

»Tak, det har jeg kæmpet for i over to måneder. Tak til Venstremedlemmer i salen, jeg skal gøre alt, hvad der står i min magt for at gengælde den tillid, I har vist mig i aften,« siger Kenneth Mikkelsen.

I alt fire kandidater har i slutspurten kæmpet om den store Venstrekreds, der har stærk tradition for at sikre partiet en plads i Folketinget.

Stemmetal Kenneth Mikkelsen: 165 Birgitte Vinding 52 Sebastian Korsbakke Jensen: 39 Dorte Jarlby: 2

Inden aftenens afstemning blev det ellers spået, at der skulle stemmes ad flere omgange, da en opstilling kræver over 50 procent af stemmerne. Det mønstrede Kenneth Mikkelsen med sine 165 stemmer allerede ved første stemmeafgivelse.

Regulært rivegilde

Henover den seneste måned har et større rivegilde udspillet sig i kredsen. Særligt intensiverede det sig over de seneste uger, hvor især temaet om kandidaternes ophav og bopæl har fyldt. Også det var et tema ved aftenens debat, hvor kandidaterne hver især fik lov at holde en kort præsentation.

I sidste uge antydede kredsens kandidat til Europa-Parlamentet, Erik Poulsen, at kandidat Birgitte Vinding i virkeligheden var en trojansk hest sendt fra Nye Borgerlige, hvorfra hun skiftede parti få dage før, hun meldte sit kandidatur. Selv har hun afvist beskyldningen.

Birgitte Vinding er, som hun selv har påpeget, landmandsdatter fra Stauning og som den eneste af de fire kandidater født og opvokset i kommunen. Det har dog været uklart, hvornår hun som bebudet ville bosætte sig på sin fødegård i kommunen.

Imens har den anden kandidat - erhvervsdirektøren Kenneth Mikkelsen fra Herning - bopæl 15 kilometer fra kommunegrænsen. Han meddelte allerede tidligt i forløbet, at hans bopæl forbliver der, også selvom han skulle blive kredsens kandidat, hvilket blev tilfældet.

De to resterende kandidater - den jurastuderende Sebastian Korsbakke Jensen fra Aalborg og hjemmehjælper Dorte Jarlby fra Herning - havde begge bebudet, at ville flytte til kredsen, skulle de vinde valget.

Oprindeligt var der fem, der stillede op til at blive Venstres folketingskandidat, men den ene meldte sig pludselig helt ud af partiet for nyligt, selv om han også sidder i byrådet.

Det fik formanden for Ringkøbing-Skjerns Venstreforening, Bent Østergaard, til at trække sig fra posten i frustration over kandidatkampen. Det skete blot et par døgn efter, at den femte kandidat - Venstrebyrådsmedlemmet, Lennart Qvist - meldte sig ud af partiet.