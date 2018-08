Hvis det er muligt at danne regering med andre progressive partier, så stiller Enhedslisten sig til rådighed for at lede en sådan. Dermed er der heller ingen garanti for, at Enhedslisten peger på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet efter et valg. Hvis vælgerne giver mulighed for at danne en rødere og grønnere regering, er vi bestemt klar.

Det er også derfor, vi i Enhedslisten har brugt mere end et år på at lave oplægget “100 dage med Enhedslisten”, hvor vi viser, hvad vi kunne gøre som det første, hvis vi får opbakning til at lede en regering. Med andre ord: Vi arbejder for et radikalt kursskifte i dansk politik.

Det sociale sikkerhedsnet skal genoprettes, så ingen længere skal frygte, at en fyreseddel eller et længere sygdomsforløb fører til økonomisk og social deroute. Finanssektoren skal tæmmes, så den ikke lænser borgerne med ublu gebyrer og udgør en trussel mod den økonomiske stabilitet. Velfærdssamfundet skal styrkes blandt andet ved at fjerne brugerbetalingen på tandpleje og sikre minimumsrettigheder i ældreplejen og give mange flere kollegaer til vores offentligt ansatte. Og så skal der sættes gang i en massiv grøn omstilling af vores produktion, landbrug og transport og genopretning af den vilde natur.

For blot at nævne et par af de 100 konkrete, ladsiggørlige og fuldt finansierede tiltag, som planen præsenterer.

Når vi har brugt megen tid og energi på at udvikle og præsentere vores bud på en ny politisk kurs, er det ikke for sjov. Det er, fordi vi ser en brændende nødvendighed for at tilbyde et reelt alternativ til den politik, som både socialdemokratiske og borgerlige regeringer har ført. En politik, som har øget uligheden, undermineret vores velfærdssamfund og slet ikke har taget klimaforandringerne alvorligt nok.

Efter årene med Thorning og Corydon står det klart, at vi ikke hverken kan eller skal forvente, at en socialdemokratisk regering kan levere de forandringer.

Det er derfor helt nødvendigt at gøre op med idéen om, at statsministre i Danmark enten kommer fra Socialdemokratiet eller Venstre. At der kun er to blokke at vælge imellem.

Vores mål er en grøn, progressiv og humanistisk regering til venstre – gerne en koalition mellem partierne til venstre for socialdemokraterne. Derfor har vi også i årevis appelleret til både Alternativet og SF om at udvikle et tættere samarbejde, der kan bane vejen for en sådan regeringsdannelse.

Socialdemokraterne i Danmark skal indstille sig på, at de ikke har førstefødselsret til statsministerposten.

Ser vi ud i Europa, har venstrefløjspartier som Enhedslisten overtaget socialdemokraternes post som det store parti i mange lande. Herhjemme har Enhedslisten, Alternativet og SF tilsammen været tæt på socialdemokraterne i flere målinger.

Vi vil efter ethvert folketingsvalg afsøge mulighederne for at danne en progressiv regering. Og hvis muligheden er der, vil vi ikke tøve et øjeblik med at slå til og heller ikke med at stille os i spidsen med en statsminister. Så ja – Enhedslisten stiller med en statsministerkandidat – til det kommende valg og til alle andre valg i fremtiden.



Men hvad hvis vælgerne ikke giver os den nødvendige styrke til at danne en progressiv regering ved et kommende valg til Folketinget? Hvad hvis valget falder ud, som meningsmålingerne aktuelt antyder? Vil vi så “trække vores mandater ud af ligningen”? Aldrig i livet.

Det er der to grunde til. For det første vil det – med den måde en dronningerunde fungerer på – betyde, at Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte i regering. Også selv om et flertal i befolkningen har stemt for at komme af med ham.

For det andet så er det helt afgørende for os, at vores mandater anvendes til at sikre mest mulig indflydelse – også indtil den dag, vi selv har vundet opbakning nok til at kunne danne regering selv. Også når der sidder andre partier på regeringsmagten.

Det gør man ved at sætte sine mandater i spil – ved at bruge dem benhårdt til at sikre indflydelse.

Derfor vil vi, så længe vi ikke selv kan danne regering, pege på den statsministerkandidat, som giver os størst mulighed for indflydelse. Ingen parlamentariske tricks kan fritage noget parti fra at lave den vurdering, hvis ikke man selv kan mønstre nok mandater.

Derfor vil Enhedslisten spille en aktiv rolle under regeringsdannelsen og efterfølgende, når regeringen er indsat, vil vi kæmpe hver eneste dag for indflydelse, der kan sikre mere trygge og retfærdige vilkår for den jævne befolkning og sætte skub i den grønne omstilling.

Denne mulighed for indflydelse afskriver man sig ved at trække mandaterne ud af ligningen, og det ville i vores øjne være et svigt af de titusinder af mennesker, der sætter deres lid til, at en stemme på Enhedslisten er en stemme, der gør en forskel. En stemme på Enhedslisten må aldrig gå til spilde.

Så vores budskab er egentlig meget enkelt. Hvis du stemmer på Enhedslisten, kan du være sikker på, at vores førsteprioritet er at danne en ægte progressiv regering til venstre for socialdemokraterne.

Men vi lover også, at uanset valgresultatet vil vores mandater blive brugt til det yderste for at få så meget af den politik igennem, vi er gået til valg på.

Det nemmeste i verden er at sige, at man gerne vil have statsministerposten. Det er nok noget, alle partier drømmer om. Men at forandre vores samfund i en mere tryg, demokratisk, solidarisk og bæredygtig retning kræver noget mere.

At vinde regeringsmagten og forandre den politiske kurs kræver, at man som parti vinder tillid og opbakning fra en stadig større del af befolkningen. At man kan tilbyde en overbevisende politisk plan for regeringsmagten, som et flertal af danskerne tror på og ønsker at se gennemført.

Og den tillid og opbakning vinder man ved dag for dag at præsentere og argumentere for sin politik og ved at vise, at man kan skabe politiske resultater, der gør en forskel i menneskers hverdag. Og ved aldrig at svigte de principper og den politik, man står for.

Det er den opgave, vi i Enhedslisten med den største ydmyghed arbejder med – både frem mod næste valg og i tiden efter.

Vi ved, at der er et stykke igen, før vi har vundet den tillid og opbakning, der skal til. Men vi er ikke det mindste i tvivl om, at det er muligt.