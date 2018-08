S: Den sidste grønne bastion i blå blok bør holde fast

Det er ekstremt bekymrende, at De Konservative vil nedjustere tema om miljø og klima i valgkampen. Det vurderer Jens Joel, der er klimaordfører i Socialdemokratiet.

- Det er måske det værst tænkelige tidspunkt overhovedet. Vi får hver uge nye rapporter om, hvor alvorligt det står til med klimaforandringerne, og regeringen står over for at skulle præsentere et klimaudspil.

- Jeg frygter virkelig for, hvor sort det kan blive, hvis det er Liberal Alliance og Venstre, der skal skrive det alene, siger han.

Socialdemokraten reagerer, efter at Berlingske bringer et interview med de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Søren Pape nedtoner miljø og klima i valgkamp

Her giver han udtryk for, at partiet i højere grad vil sætte fokus på andre emner end klima og miljø som at få skatterne ned til en kommende valgkamp.

- Vi har en tro på, at vores holdninger til miljø og klima sidder godt fast i de borgerlige vælgere, for hvem det er vigtigt. Dér skal vi ikke bruge vores kræfter, siger Pape til Berlingske.

Men Joel mener, at partiet bør tænke sig om en ekstra gang.

- Vores opfordring til de Konservative er, at de skal overveje det her en gang mere. Der er masser i blå blok, der kæmper for skattelettelser, men der er ikke rigtig nogen, der tager klimadagsordenen, siger han.

Og til de ambitioner, som Socialdemokratiet selv har lagt for dagen i efteråret, er der brug for De Konservative, påpeger klimaordføreren.

Han henviser blandt andet til, at Socialdemokratiet har foreslået, at der frem mod 2030 skal køre 500.000 grønne biler på vejene.

- Vi vil gerne have, at vi tager fat på transportsektoren. Hvert år stiger CO2-udledningerne fra transportsektoren. Den kurve skal knækkes.

- Hvis ikke de Konservative støtter os i det, så ved jeg ikke, hvordan vi skal skaffe flertal for det. Der har vi brug for en grøn stemme i blå blok, siger han.