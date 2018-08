DF: Klimaforandringer kræver ikke politisk handling

Om kort tid præsenterer regeringen et klimaudspil, der skal være med til at sikre, at Danmark bliver et nul-udledningssamfund i 2050. Men støttepartiet Dansk Folkeparti har svært ved at se nødvendigheden af det.

- Selv om man hælder til den antagelse, at klimaforandringer er menneskeskabte, så er der allerede ved at ske et teknologisk skift, der gør, at vedvarende energi er billigst om få år, siger klimaordfører Mikkel Dencker.

- Så vil man se et stort skifte i vores energiforsyning til vedvarende energi. Derfor mener jeg ikke, at der er brug for politiske initiativer på det her tidspunkt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har kaldt klimaforandringerne "en brændende platform". Mikkel Dencker mener ikke, at der er grund til at bruge så store ord.

DF'er i tvivl om klimaforandringer er menneskeskabte

Og han er i øvrigt ikke overbevist om, at de nuværende klimaforandringer er menneskeskabte. Heller ikke selv om 97 procent af verdens klimaforskning vurderer, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

- Der er eksperter, der siger, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Så er der også nogle, der siger, at de ikke er det. Jeg skal ikke med min baggrund kunne vægte, om den ene eller den anden har ret, siger Dencker.

Et internationalt forskerhold har for nylig konkluderet, at det globale samfunds ageren i det kommende årti eller to får afgørende indflydelse på kloden de næste 10.000 til 100.000 år.

Samtlige Folketingets partier blev før sommerferien enige om et energiforlig, der fastslår, at Danmark skal være et netto-nuludledningssamfund i 2050.

Det vil altså sige, at vi ikke skal udlede mere CO2, end der opsuges i eksempelvis skove.

Mikkel Dencker synes, at det er en udmærket idé at lade flere skove gro frem. Og han tror også på, at det er muligt at nå frem til et nuludledningssamfund, om end det måske ikke lige bliver i 2050.

Mens han altså ikke mener, at det er en politisk opgave at nedbringe CO2-udledningen her og nu, så anser han det for en politisk opgave at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

For eksempel at udvide kloakkerne. Og at bygge diger de steder, der risikerer at blive oversvømmet.

- Selvfølgelig kan man se, at der sker nogle ting med vejret. Det skal man indrette sig efter. Det har menneskeheden gjort gennem hele sin historie, siger Dencker.