JP mener: Landbrugets krise kan meget hurtigt blive samfundets krise

Vi vil komme til at tale om 2018 mange år ind i fremtiden på grund at det, som vi danskere altid taler om: vejret.





Sol fra morgen til aften. 21 varmerekorder i den solrigeste maj nogensinde. Den varmeste og mest solrige juni i 25 år – og den tørreste nogensinde. 339 solskinstimer i juli – den mest solrige, der nogensinde er registreret. Et år på vej mod 70 officielle sommerdage.





Prisen for den historiske sommer er en ekstrem tørke med talrige brande og et landbrug, der er kastet ud i endnu en alvorlig krise i en situation, da erhvervet dårligt har nået at rejse sig fra den forrige.





Torsdag var miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen inviteret til krisemøde hos organisationen Landbrug & Fødevarer. Dialogen på Axelborg var civiliseret – i det mindste udadtil. Jakob Ellemann-Jensen erklærede sig på regeringens vegne parat til at hjælpe.

Hvad tankevækkende mange ikke synes at forstå, er, at landbrugets krise meget hurtigt kan blive samfundets krise. Hvad tankevækkende mange ikke synes at forstå, er, at landbrugets krise meget hurtigt kan blive samfundets krise.





Fristen for etablering af alle typer af efterafgrøder bliver forlænget. Ammoniakbehandling af halm bliver tilladt frem til årsskiftet, hvilket kan bidrage til at sikre grovfoderforsyningen til malkekvæg. Alle landmænd får mulighed for at udså rug i græsudlæg og græs-efterafgrøder.





Socialdemokratiets landbrugsordfører, Simon Kollerup, var ikke sen med sin kritik. I stedet for kortsigtede løsninger bør miljø- og fødevareministeren »indkalde til reelle forhandlinger om en pakke, der kigger mere grundlæggende på, hvad landbruget har brug for«. For mange landmænd er dette i bedste fald en halvlunken sympatitilkendegivelse.





De kræver langt mere substantiel støtte i form af en permanent afskaffelse af landbrugets jordskatter samt en permanent afskaffelse af pesticidafgiften, hvilket får den socialdemokratiske ordfører til temmelig nedladende at advare landbruget om »ikke at overspille sine kort«. Der skal jo være råd til endnu mere velfærd, men – må vi forstå – velfærd og omsorg omfatter altså ikke bønderne.





Som altid når landbruget uforskyldt rammes af kriser, følger debatten om selvopfattelsen i det, der engang var et frit erhverv, men i dag befinder sig i et edderkoppespind af love, regeltyranni og europæisk planøkonomi.





Hvorfor har landmændene ikke lagt penge til side i de gode år? Hvorfor har de ikke nedbragt deres gældsbyrder? Hvorfor har de ikke etableret et beredskab mod klimaforandringer? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?





Med en samlet gæld til banker og realkreditinstitutter på 350 mia. kr. og formentlig den værste høst i 100 år er det uundgåeligt, at nogle landbrug ikke står distancen. Hvis regningen for tørken løber op i 6,4 mia. kr., som anslået af Landbrug og Fødevarer, er det ikke kun de mest udsatte landbrug, der bliver ramt, men også især mindre pengeinstitutter, der i særlig grad er eksponeret over for landbruget.





Hvad tankevækkende mange ikke synes at forstå, er, at landbrugets krise meget hurtigt kan blive samfundets krise.





Såre fornuftigt ønsker regeringen at vente med mere specifikke tilsagn til landmændene, indtil der foreligger et anderledes detaljeret overblik over det, der betegnes som ”tørkekatastrofen”.





»Vi har en interesse i som nation at holde hånden under et erhverv, som er ramt meget, meget hårdt, og som vi både er historisk afhængige af, og som har en eksport og en økonomi, som vi er dybt afhængige af,« udtalte ministeren efter mødet på Axelborg. Det budskab kan ingen forstandige være uenige i.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter