DF springer med på bølgen med eget »uafhængigt« medie

»Muslimsk læge og forfatter roser dansk burkaforbud.«



»Udsigt til øget politiindsats mod dyremishandling.«

»Radikale islamister 10-doblet i Sverige på 10 år.«

Sådan lyder tre af tophistorierne på Dansk Folkepartis nye partimedie Ditoverblik.dk, som netop er gået i luften.

Udgangspunktet for den nye partipolitiske kommunikationskanal er »borgerligt nationalt«, og der vil blandt andet være kritisk fokus på EU, udlændingepolitik og islamistisk indflydelse i Vesten. Men formålet er også at kunne folde nogle af DF's mindre profilerede politikområder ud, forklarer mediets indtil videre eneste ansatte, journalisten Steen Trolle, som bærer titlen ansvarshavende redaktør.

Mit job er i høj grad også at stille kritiske spørgsmål til partiets politik. Steen Trolle, redaktør, ditoverblik.dk Mit job er i høj grad også at stille kritiske spørgsmål til partiets politik.

Med lanceringen følger DF den tendens, der for alvor har er slået igennem blandt partierne de seneste år: De opretter egne medieplatformer for at kunne formidle egne dagsordner uden om de etablerede medier.

Socialdemokratiet har eksempelvis søsat mediet PioPio og betaler derudover journalisten Reimer Bo Christensen for at lave interviews med egne politikere.

Enhedslisten har egen podcast, Alternativet udgiver det digitale medie Altivisten, og Nye Borgerlige har bebudet deres eget medie inden næste valg.

De Konservative laver egne indslag til sociale medier og dukker op til pressemøder med egen grøn mikrofon, og regeringen har siden 2016 haft hjemmesiden regeringen.dk, som laver nyheder og indslag om regeringens politik.

Generelt er partimedierne kendetegnet ved, at de er »uforstyrret af kritisk journalistik,« mener medieforsker og professor ved Aarhus Universitet, Frands Mortensen.



»Man ønsker ikke den filtrering, som ægte journalistik, jo er. Og man ønsker heller ikke, at man skal svare på eventuelle kritiske spørgsmål. Partierne savner nogle platforme, hvor de kan komme til orde på deres egne præmisser, og nu skaber de dem så selv,« siger han.

Før i tiden måtte man skrive læserbreve og debatindlæg, men i dag kan alle relativt billigt oprette en hjemmeside og formidle det ønskede indhold.

Fordelen ved at have et selvstændigt medie, hvor partinavnet ikke nødvendigvis fremgår, kan for eksempel være, at indholdet fremstår mere som ægte, traditionel journalistik, påpeger Frands Mortensen.

V-folketingsmedlem kritiserer regeringens medieforlig: »Det her er jeg simpelthen imod«

Han opfordrer derfor læserne til at være opmærksomme på, hvem afsenderen. Så længe man forholder sig kritisk til indholdet, ser medieforskeren endnu ikke store problemer ved de mange nye partimedier.

»Lige nu er de meget, meget små, og jeg tvivler på, at mange danskere kender til dem,« siger han.

Ditoverblik.dk lægger ikke skjul på, at mediet udgives af Dansk Folkeparti, som også betaler Steen Trolles løn. Derudover får mediet en såkaldt redaktionskomite hvor blandt andre DF's pressechef Søren Søndergaard sidder. Komiteen skal ifølge redaktør Steen Trolle ikke diktere enkelte historier, men i stedet drøfte den mere overordnede linje og udvikling.

Alligevel skriver mediet, at »redaktionen arbejder uafhængigt« af Dansk Folkeparti.

»Det skal forstås sådan, at jeg redigerer siden og har det redaktionelle ansvar for indholdet. Men det er DF, der ejer sitet, og vi er selvfølgelig blevet enige om, hvilken linje, der skal være. Så i det øjeblik, jeg laver noget, der er helt skævt i forhold til linjen, så er det nok ikke mig, der fortsætter meget længere,« forklarer Steen Trolle.

Men netop derfor − hvordan kan I så kalde jer uafhængige?

»Det skal forstås sådan, at redaktionen arbejder uafhængigt af DF.«

Men vil du stille kritiske spørgsmål til DF?

»Mit job er i høj grad også at stille kritiske spørgsmål til partiets politik. Det er derfor, man har valgt at hyre en journalist,« siger 51-årige Steen Trolle, som har en fortid på Politikens Lokalaviser.

Minister får indflydelse på 9 af 11 pladser i DR's bestyrelse Medieaftale styrker kulturministerens magt over medier og støttekroner, påpeger en professor. »Orban i Ungarn ville garanteret klappe i hænderne,« siger han.

Inspirationen til Ditoverblik.dk kommer fra andre partimedier som eksempelvis det socialdemokratiske PioPio, afslører han:

»Andre partier har haft en vis succes med at lave deres egne medier, fordi det giver en mulighed for at sætte en mere fokuseret dagsorden i forhold til de emner, som partierne synes er relevante,« siger han.

Dog, understreger han, skal ditoverblik.dk ikke betragtes som en erstatning for de etablerede medier, men som et supplement.

»Man skal ikke alene lade sig orientere via et site som vores, men i et stort mediehav med mange platforme, giver vi en mulighed for et mere fokuseret emneområde,« siger han.

Målgruppen er primært DF-vælgere og -medlemmer, men håbet er, at mediet også vil nå bredere ud. Indtil videre kører projektet frem til næste folketingsvalg, hvorefter DF vil evaluere.

Planen er, at sitet snarest skal tilmeldes Pressenævnet, og dermed leve op til de presseetiske regler om god presseskik med mulighed for at klage, hvis man følger sig krænket.