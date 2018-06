V-folketingsmedlem kritiserer regeringens medieforlig: »Det her er jeg simpelthen imod«

Selvom han er folketingsmedlem for Venstre, er Martin Geertsen ikke bange for at kritisere det medieforlig, VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik natten til fredag.

Nærmere bestemt er han utilfreds med den del af aftalen, der handler om flytningen af Radio24syvs hovedsæde fra København til Vestdanmark.

Radiodirektør: Svært at se logikken i at flytte Radio24syv vestpå

»Det her er jeg simpelthen imod. Punktum. Og det er helt vildt, at geografi nu pludselig er blevet et kriterium i statslige udbudsforretninger. Jeg troede iøvrigt også, at vi var kommet videre fra “mest-muligt-væk-fra-Kbh,« skriver Martin Geertsen på Twitter.

Beslutningen om at flytte Radio24syvs hovedsæde blev offentliggjort afr kulturminister Mette Bock (LA).

»Vi har lagt op til meget markante besparelser på Radio24syv. De besparelser bliver på tre procent om året i hele forligsperioden på fem år«.

»Derudover bliver en stor del af Radio24syv, inklusiv hovedsædet, flyttet til Vestdanmark. Vi sikrer dog, at der fortsat er en redaktion i København, sådan at de signaturprogrammer, som har gjort, at Radio24syv har fået så godt fat i danskerne, kan fortsætte«, sagde kulturministeren til Ritzau natten til fredag.

Siden har radioens direktør og chefredaktør Jørgen Ramskov udtalt, at han har svært ved at se logikken i, at stationen skal splittes op.

»Det bliver da en anden radio. Den type radio vi laver nu er meget afhængig af at være i hovedstaden. Det er for tidligt at sige, hvordan radioen kommer til at se ud i fremtiden«, siger han til Ritzau.

Medieaftalen betyder, at mindst 50 procent af radiostationen skal rykke vest for Storebælt. Resten kan forblive i København, og chefredaktøren bekræfter over for Ritzau, at det netop er planen, at der fortsat skal være aktivitet i hovedstaden.

Den nye medieaftale er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti for perioden fra 2019 til 2023.