Første dag med burkaforbud: Minister kalder det »glædens dag for friheden« - andre kritiserer »symbolpolitikerne«

Fra i dag kan det give en bøde på 1.000 kroner, hvis man bærer niqab, burka eller falsk skæg i det offentlige rum.

Og det glæder flere politikere på de sociale medier.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kalder det en »glædens dag for friheden og Danmark som et land, der står fast på sine værdier og kultur« i en opdatering på Facebook:

»Selvfølgelig skal vi være tilbageholdende med politisk at bestemme hvilke skikke og kulturer, vi vil acceptere i Danmark. Men der er også grænser,« skriver han og fortsætter:

Tildækningsforbud træder i kraft i dag

»Burkaer er så åbenlyst et eksempel på intolerance, undertrykkelse og bekæmpelse af alt, der er dansk, at vi ikke er i en gråzone. Vi er så langt over grænsen dybt inde i mørkesort territorium, at det er entydigt positivt, at de ikke længere må være i Danmark.«

Han kalder det ærgerligt for de »ekstremistiske kalifattilhængere«, at de nu ikke kan udleve deres »horrible kvindeundertrykkende skik.«

»Glædelig frihedsdag til alle,« afslutter han.

Kronik: Ønsket om frihed strammer lænkerne om os selv

Også hos DF jubler man over forbuddet. Udenrigsordfører Søren Espersen joker med, at kvinder, der tidligere bar burka eller niqab, nu er på vej på stranden.

»Tre af de tidligere indespærrede kvinder er allerede fremme og vi fik lov at snuppe et foto,« skriver han over et foto af bikiniklædte kvinder.

Men ikke alle politiske lejre er lige begejstrede for burkaforbuddets indførelse.

Hos De Radikale mener Sofie Carsten Nielsen at, »symbolpolitikerne har taget politiet som gidsel.«

»Egentlig undertrykkelse af kvinder ændrer forbuddet ikke en tøddel på. I så fald kun til det værre,« skriver hun.

På Twitter har Alternativet delt en opdatering lavet af professor Svend Brinkmann fra Aalborg Universitet, hvor han skriver:

»I går var det forbudt at tvinge andre til at gå klædt på en bestemt måde. I dag er det blevet forbudt at være offer for en sådan forbrydelse.«

Det er dog tilladt at bære burka, hvis man har et »anerkendelsesværdigt formål.«

Det kan for eksempel være vintertøj, når det er koldt, kostumer og masker i forbindelse med karnevaler, fastelavn og halloween.