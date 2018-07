Venstres Ungdom: Kristian Jensens udmelding er en falliterklæring

Selvom statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) i 2012 slog fast, at Venstre ønskede et udgiftstop i den offentlige sektor, så mener finansminister Kristian Jensen ikke længere, at den ambition bør være partiets politik.

Han synes derimod, at den offentlige sektor skal vokse »moderat« de næste 10 år.

Den udmelding falder dog ikke i god jord hos partiets ungdomsafdeling. Formanden for Venstres Ungdom, Jakob Sabroe, retter skarp kritik af forslaget.

»Vi mener, at det er lidt af en falliterklæring for et borgerligt parti i det land med verdens højeste skattetryk, at man ikke inden for den eksisterende ramme, kan finde ud af at drive en offentlig sektor, der leverer et tilfredsstillende velfærdsniveau,« siger han til Jyllands-Posten.

Kristian Jensen begrunder bl.a. sit nye politiske ståsted med, at han godt kan se, at befolkningen udvikler sig i de kommende år, og at der er et ønske om at følge med udviklingen på sundhedsområdet.

Jakob Sabroe anerkender, at Danmark de kommende år vil opleve nogle demografiske udfordringer, fordi der eksempelvis bliver flere og flere ældre mennesker, og at presset på sundhedssektoren derfor vil stige. Men han mener ikke det er nogen undskyldning.

»Det er simpelthen for ukreativt, at man ikke tør ryste posen, når man har et budget på over 1000 mia. Vi mener, at der inden for det budget burde være rum nok til forbedringer og effektiviseringer, hvis man bare tænkte i andre løsninger end at poste penge ned i det sorte hul, vi lidt anser den offentlige sektor for at være.«

Han nævner eksempelvis en højere pensionsalder som et godt bud på en knap, man eventuelt kunne skrue på, uden at det ville kræve at der kom mange flere penge ind i systemet.

I VLAK-regeringens regeringsgrundlag hedder det, at der skal være en »realvækst i det offentlige forbrug på i udgangspunkt 0,3 pct. om året«. Venstres ungdom så gerne, at der var minusvækst i den offentlige sektor men er godt klar over, at det bliver svært at realisere.

Jakob Sabroe slår dog fast, at han mener Kristian Jensens udmelding under alle omstændigheder er et uklogt træk så tæt på de forestående finanslovsforhandlinger.

»Hvis der skal indgås et kompromis, og det skal der jo, så er det da en rigtig dårlig idé allerede på forhånd at erklære sig enig med sin modstander,« siger han og tilføjer: »Så vil de jo bare have mere.«

»Der er efterhånden ikke mange partier tilbage til at kæmpe den liberale kamp, men jeg er glad for, at Liberal Alliance i det mindste står fast,« afslutter Jakob Sabroe.

Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen kalder overfor Ritzau Kristian Jensens forslag for »dovent« og udtaler, at han mener det er en ærgerlig udvikling for regeringen.