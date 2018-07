Danmark har fået en ny fattigdomsgrænse

Fattigdomsgrænsen er genopstået.

Danmarks Statistik har uden større bevågenhed lanceret en ny udgave af en af de mest omstridte størrelser i dansk socialpolitik, som ellers blev afskaffet af Løkke-regeringen kort efter valget.

Den nye fattigdomsgrænse kommer som en konsekvens af, at Danmark har tilsluttet sig FN’s verdensmål. Et af dem handler om at halvere andelen, der lever i fattigdom, inden 2030. Finansministeriet bad derfor Danmarks Statistik om at udarbejde indikatorer til at følge udviklingen, forklarer Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik.

»Der var fuld armslængde, så det var os, der besluttede, hvad der er fagligt fornuftigt,« siger han og understreger, at den nye grænse er en ud af tre indikatorer til at følge fattigdommen.

Den gamle fattigdomsgrænse blev indført af Thorning-regeringen og betød, at man blev regnet som »relativt fattig«, hvis man som enlig uden børn havde en årlig indkomst efter skat på mindre end 103.000 kr. gennem tre år. Det har Danmarks Statistik justeret, så bare et år med en indkomst under 117.000 kr. efter skat er nok. Den nye metode mere end firedobler antallet af fattige til 227.000 personer i 2016. Personer med formue, studerende og unge, der lige er flyttet hjemmefra, regnes ikke med.

Finansordfører Joachim B. Olsen (LA) mener, at Danmarks Statistik politiserer ved at fastsætte en grænse, der er så omdiskuteret.

»De sætter deres troværdighed på spil,« siger han.

Socialdemokratiet bifalder, at der kommer et nyt bud på en grænse.

Nu er du fattig, hvis du får under 9.800 kr. efter skat Danmarks Statistik har defineret en ny fattigdomsgrænse. Det skulle de ikke have gjort, lyder kritikken.

»Den sætter spot på, hvor fattigdommen er i vores samfund, så vi kan sætte ind over for det,« siger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Venstres gruppeformand, Karen Ellemann (V), stod som socialminister bag afskaffelsen i 2015. I dag undrer hun sig over, at »Danmarks Statistik har brug for at genoplive en fattigdomsgrænse, som har vist sig at være dybt misvisende«. Bl.a. fordi selvstændige var overrepræsenterede. De udgjorde 12 pct. af alle fattige i 2012.

»At være omfattet af en sådan fattigdomsgrænse er ikke ensbetydende med, at man reelt også er fattig,« udtaler hun.