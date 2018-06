Minister trækker i land: Hurtig elcykel kræver kørekort

Efter et møde fredag har transportminister Ole Birk Olesen (LA) valgt at ændre en skarpt kritiseret bekendtgørelse om hurtige elcykler.

De nye regler ville fra på søndag, 1. juli, blandt andet ændre alderskravet på 18 år, så personer ned til 15 år også skulle få lov til at betjene en såkaldt speed pedelec.

Her er der tale om en elcykel, der kan køre op til 45 kilometer i timen.

Men nu ændres alderskravet igen, så 15 til 17-årige skal erhverve sig et knallertkørekort, inden de må betjene en speed pedelec.

Det vil blive indarbejdet i en ændringsbekendtgørelse, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Ole Birk Olesen havde med kort varsel sat medlemmer af Folketingets transportudvalg i stævne fredag morgen, fordi en række organisationer, heriblandt Cyklistforbundet, og flere ordførere havde udtrykt bekymring for at lovliggøre speed pedelecs på cykelstierne.

Og kørsel med de hurtige elcykler skal stadig foregå på cykelstierne, er partierne enige om.

Til gengæld skal forsøgsordningen igangsættes med en aftalt førsteevaluering senest 1. maj 2019.

- Har introduktionen af speed pedelecs på cykelstierne været uden væsentlige problemer, vil ordningen kunne fortsætte uændret, og der vil kunne høstes yderligere erfaringer.

- Har der omvendt været grund til bekymring, kan det for eksempel overvejes at hæve aldersgrænsen eller lignende, skriver ministeriet.

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, glæder sig over, at ministeren skærper alderskravet og samtidig får sat en foreløbig slutdato på for, hvornår forsøgsperioden ophører.

- Det var noget af det, vi lagde meget vægt på. Vi havde også gerne set, at der blev indført en hastighedsbegrænsning på 30 kilometer i timen på cykelstierne, men det var der ikke flertal for på nuværende tidspunkt.

- Nu har vi i stedet aftalt at tage spørgsmålet om hastighedsgrænser op i løbet af efteråret, siger Rasmus Prehn.

Ministeren siger i pressemeddelelsen, at han glæder sig over aftalen. En speed pedelec kan vise sig at være et godt tilbud til pendleren, der har 20 kilometer til arbejde, i stedet for at anskaffe sig en bil nummer to i husstanden, mener han.

- Den kan også være løsningen for unge, som bor på landet og skal starte på ungdomsuddannelse i en større by uden for almindelig cykelafstand fra hjemmet, siger Ole Birk Olesen.