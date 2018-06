Slagvåben til salg bag tremmer: S kræver dåseforbud i fængsler efter nyt overfald

Socialdemokratiet kræver nu, at der indføres et øjeblikkeligt forbud i de danske fængsler mod salg af konservesdåser og andre hårde metalgenstande, som indsatte bandemedlemmer igen og igen har brugt som slagvåben mod fængselsbetjente.

Kravet kommer efter, at en fængselsbetjent i Københavns Fængsler fredag aften blev overfaldet af en indsat fra bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF), der i år har stået bag en stribe overfald mod fængselsbetjente. Fangen havde puttet en konservesdåse i en sok og brugte den som våben mod fængselsbetjenten, som blev ramt på skulderen.

»Vi kræver, at der i visse fængselsafdelinger bliver indført et forbud mod salg af konservesdåser og andre genstande, som kan bruges som våben. Tun behøver man jo ikke få på dåse,« siger retsordfører Morten Bødskov (S).

Så sent som den 8. juni blev en fængselsbetjent i Vestre Fængsel også angrebet og ramt hårdt i baghovedet flere gange med en dåse tun i en sok. Det samme skete den 16. april i Storstrøms Fængsel på Falster, hvor en betjent blev slået gentagne gange i hovedet af et LTF-medlem bevæbnet med en sok med en metalgenstand.



»Kriminalforsorgen må nu vurdere, hvor der kan være en risiko for, at dåserne bliver brugt til slagvåben og forbyde det. Vi kan ikke have, at vores fængselsbetjente skal gå i frygt, som det er tilfældet i dag,« siger Morten Bødskov.

Krav om flere betjente

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er rystet over udviklingen:

»Der er kun gået to uger siden det seneste overfald. Og nu sker det igen,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Han peger også på, at flere overfald er sket med metalgenstande købt af de indsatte i fængslerne og støtter forslaget om et forbud:

»Det må være slut med at sælge metalkonserves til fangerne,« siger Kim Østerbye.

Han kritiserer tillige, at der ikke er tilstrækkeligt med personale til at sørge for de ansattes sikkerhed.

»Kriminalforsorgen må sætte alt ind for at stoppe disse voldsmænd. Vi har at gøre med en gruppe, som helt bevidst prøver at sætte sig på magten. Der bliver nødt til at være mandskab nok til stede til, at ingen risikerer at bliver overfaldet bagfra,« siger han.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kræver efter det nye overfald en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om, hvorfor de mange overfald fortsætter, når der i november sidste år blev indgået en flerårsaftale, der skulle sikre flere uniformerede fængselsbetjente og et hårdere greb om fængslede bandemedlemmer. I alt bliver der ifølge aftalen over fire år tilført 600 mio. kr. og 250 nye fængselsbetjente.

Krav til Søren Pape

Ifølge Morten Bødskov skal Pape bl.a. redegøre for, om udrulningen af aftalen sker på den rigtige måde:

»Når der er mange fra bandemiljøet inde at sidde nu med lange fængselsstraffe, skal vi sikre, at det ekstra personale også kommer.«

Samme krav har retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF), som kalder det »fuldstændig vanvittigt«, at et bandemedlem endnu en gang har overfaldet en fængselsbetjent.

»Vi skal sikre, at der er nok fængselsbetjente. Man kan stå i en situation, hvor der skal to, tre eller fire mand til at åbne en celle,« siger Kofod Poulsen, der også vil have ministeren til at svare på, om man skal fængsle bandemedlemmerne i mindre afdelinger og sprede dem mere.

»Vi kan ikke have, at den her situation fortsætter. Der skal jo ikke andet en dåse tun og strømpe til for at slå en fængselsbetjent ned, og det er helt uacceptabelt,« siger han.

Retsordfører Preben Bang Henriksen fra regeringspartiet Venstre mener også, at det skal undersøges, om der skal indsættes »en del af de ekstra betjente«, som er en del af den politiske aftale.

»Jeg går ud fra at Kriminalforsorgen hurtigt får overblik over omstændighederne og bruger et af de mange redskaber, der blev indført ved flerårsaftalen for seks måneder siden,« siger han.

Fængselsbetjenten, der fredag blev angrebet, har det efter omstændighederne godt, men er rystet, oplyser formanden for Fængselsforbundet.