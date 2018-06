Flest vælgere: Rød regering skal bestå af S og DF

Der er mindre end et år til næste folketingsvalg, og bogstavlegen om mulige regeringskonstellationer er i fuld gang.



S-formand Mette Frederiksens drøm om en ren S-regering står dog ikke øverst på vælgernes ønskeliste.

Hvis Frederiksen erobrer statsministerposten − hvilket målingerne tyder på i øjeblikket − så foretrækker flest vælgere, at hun inviterer Dansk Folkeparti med i regering, viser en ny måling foretaget af Norstat for Altinget.

Ny måling: Både S og R går frem efter brud

På spørgsmålet om, hvilken regeringskonstellation, danskerne foretrækker med Mette Frederiksen som statsminister, peger 28 procent af samtlige adspurgte på en S-DF-model. 20 procent foretrækker den rene S-regering, som Mette Frederiksen selv ønsker.

Benny Engelbrecht, fungerende politisk ordfører for S, tolker den relativt store opbakning til et S-DF samarbejde som et tegn på, at mange DF-vælgere gerne ser Mette Frederiksen som statsminister.

»Det bør vække eftertanke hos DF's ledelse, som måske bør stille sig selv spørgsmålet: "Hvorfor foretrækker vi fortsat Lars Løkke Rasmussen som statsminister?"« siger han.

Målingen rokker dog ikke ved, at S helst vil flyve solo. Grundlovsdag slog Mette Frederiksen fast, at hun går til valg på en smal men »manøvredygtig« S-regering, og dermed brød hun en mindst 25-årig tradition for, at S og R deles om magten.

Fremover vil S gerne kunne føre eksempelvis uddannelses- og klimapolitik med De Radikale, og samtidig lave udlændinge- og velfærdspolitik sammen med DF.

Det tætte S-DF-samarbejde om alt fra fiskeri til kampen topskattelettelser kan derfor ses som et udtryk for, at blokkene i dansk politik er i opløsning. Selvom Kristian Thulesen Dahl fortsat peger på Løkke som statsminister, er han klar til at samarbejde med S om meget andet. For eksempel udlændingepolitikken.



Radikale øger afstand til S: Kræver garanti for at DF holdes ude

Den nye akse har imidlertid sendt De Radikale ud i kulden − et træk som størstedelen af vælgerne tilsyneladende er tilfredse med. Ifølge målingen foretrækker kun 15 procent af alle adspurgte en klassisk S-R-regering, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister.

Endnu færre ønsker SF tilbage i ministerkontorerne; kun 14 procent har en S-SF-konstellation som deres førsteprioritet.

Vælgerne dumper VLAK

Men nok om de røde partier. Norstat har også spurgt vælgerne om deres foretrukne blå regeringskonstellation med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, og her dumper det nuværende trekløver stort.

Kun 9 procent foretrækker en videreførelse af VLAK-samarbejdet, viser målingen. Til sammenligning ønsker 32 procent Venstre, Konservative og DF danner regering. Altså ud med Liberal Alliance.

14 procent foretrækker en ren V-regering.

Der er desværre ikke spurgt til en V-DF-regering.

På spørgsmålet om, hvorvidt Venstre kan være tilfreds med, at mindre end hver 10. vælger foretrækker, at VLAK-regeringen fortsætter, svarer politisk ordfører Britt Bager (V):



»Jeg er glad for både regeringssamarbejdet med K og LA, og jeg sætter også stor pris på samarbejdet med DF. I Venstre arbejder vi for, at Lars Løkke Rasmussen igen skal blive statsminister efter et valg. Det er for tidligt at gå i gang med bogstavlegen.«

Men går Venstre til valg på at fortsætte VLAK-regeringen?

»Det vil være naturligt,« siger Britt Bager.