Ny måling: Både S og R går frem efter brud

Efter Socialdemokratiets brud med De Radikale er der noget, der tyder på, at der er tale om en lykkelig skilsmisse for begge partier.

Sådan lyder det fra Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, på baggrund af en meningsmåling, som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Jyllands-Posten og Altinget.

Her går Socialdemokratiet frem og står til at få 29,2 pct. af stemmerne, hvis der var valg i dag, hvilket vil give 53 mandater i Folketinget. Til sammenlingning opnåede partiet ved det seneste folketingsvalg i 2015 46 mandater.

»Det var også hele formålet med bruddet. For skulle partiet vinde nogle flere vælgere over midten, var det nødt til at slå op med De Radikale, da man ikke kunne have dem hængende som en slags vedhæng, der skaber usikkerhed om udlændingepolitikken,« siger Marchen Neel Gjertsen og fortsætter:

»Hvis det viser sig at være en tendens og ikke blot en enkelt måling, kan man hos Socialdemokatiet gå glade på sommerferie med de her tal i strandtasken.«

Samlet set står partierne i rød blok til at få 94 mandater, mens blå blok får 81 pladser i Folketinget.

Dermed står de røde partier til at kunne krydse den magiske grænse på 90 mandater uden hjælp fra de normalt venstreorienterede nordatlantiske folketingsmedlemmer.

Også De Radikale slipper fra den politiske skilsmisse med en lille fremgang. Partiet står til 5,5 pct. af stemmerne og 10 mandater, hvilket er en forbedring fra en lignende måling i maj, hvor partiet stod til 4,7 pct. og 8 mandater.

»Der er noget, der tyder på, at også De Radikale i deres nye og friere position kan hente nogle flere vælgere. Denne meningsmålingmåling er inden for det statistisk usikre spænd, men uanset hvad, så tror jeg, at der er mulighed for fremgang hos De Radikale, fordi Morten Østergaard nu har slået sig op på at være udlændingepolitikkens store forsvarer i opposition til Dansk Folkeparti,« påpeger den politiske analytiker og fortsætter:

»Der er masser, der er trætte af de store partiers regime, hvorfor jeg tror, at Østergaard på den korte bane kan få sig nogle flere vælgere ud af den her ellers ulykkelige situation.«

Blandt de borgerlige partier skiller særligt Nye Borgerlige sig ud i den seneste måling, hvor partiet står til 1,8 pct. af vælgerne, hvilket er et fald på 0,5 procentpoint fra en lignende måling i maj.

Hvis Nye Borgerlige ikke kommer ind, bliver det svært for Løkke at genvinde statsministeriet.

For at komme i Folketinget skal partiet over spærregrænsen på 2 pct., men med den statistiske usikkerhed ved meningsmålingen taget i betragtning, kan partiet altså stadig lykkes med at nå over grænsen.

Skulle det imidlertid ikke blive tilfældet, så vil det betyde stemmespild til blå blok.

»Det er altså en rigtig farlig situation for blå blok. For hvis Nye Borgerlige ikke kommer ind, bliver det svært for Løkke at genvinde statsministeriet, da man skal huske, at også de grønlandske og færørske mandater i øjeblikket er i rød bloks favør. Løkke er altså bagud på point,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Om mindre end et år, nærmere bestemt den 18. juni 2019, skal vælgerne senest til stemmeurnerne. Og forud for et sådan valg hører der naturligvis en intens valgkamp.

»Vi skal huske på, at Pernille Vermund og Nye Borgerlige stadig er et helt nyt fænomen. Der er rigtig mange danskere, som ikke har hørt, hvad partiet mener. Men når først valgkampen bliver fløjtet i gang, så kommer Vermund i partilederrunderne, hvor hun vil få meget mere taletid og rum til at sige, hvad hun mener,« lyder det fra den politiske analytiker, der fortsætter:

»Det kan selvfølgelig gå begge veje, men alt andet lige skulle man tro, at den platform, der hører med til en valgkamp, er noget, som Nye Borgerlige kan bruge til noget.«