Jarlovs afløser er hentet i Høje-Taastrups byråd

Merete Scheelsbeck, som sidder i byrådet i Høje-Taastrup Kommune for De Konservative, bliver stedfortræder for partifællen Rasmus Jarlov, der skal være ny erhvervsminister.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Jarlov skal være erhvervsminister, efter at Brian Mikkelsen onsdag annoncerede sit farvel til dansk politik og dermed også som erhvervsminister.

Brian Mikkelsen skal fremover være direktør i Dansk Erhverv.

Det er ikke første gang, at Scheelsbeck, som bliver 32 år 23. juni, træder ind i Folketinget. Hun var midlertidigt folketingsmedlem fra 2. maj til 9. juni 2017.

Dengang var det også som stedfortræder for Jarlov. Han skulle for en stund have fokus på sin turistvirksomhed.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at genindtræde i Folketinget. Jeg var inde for en kortere periode sidste år, og det gav mig virkelig mod på mere.

- Så det var en meget glædelig nyhed for mig, da Søren Pape Poulsen (K-formand, red.) ringede til mig i går, siger Scheelsbeck i pressemeddelelsen.

Scheelsbeck var i den korte periode sidste år ordfører for beskæftigelse, EU, transport, Grønland og Færøerne. Det vides endnu ikke, hvilke ordførerskaber hun får fremover.

I 2006 var Scheelsbeck med til at vinde valget i Høje-Taastrup Kommune og dermed også den borgmesterpost, som Michael Ziegler (K) har siddet på lige siden.

I forbindelse med sin indtræden i Folketinget sidste år sagde hun følgende i et portræt på De Konservatives hjemmeside:

- Selv om der selvfølgelig er mange forskelle på lands- og lokalpolitik, så har jeg naturligvis kunne drage nytte af mine lokalpolitiske erfaringer.

I samme portræt slog Scheelsbeck fast, at hun ikke opstiller til næste folketingsvalg, som senest finder sted 17. juni 2019.

- Næsten alle spørger mig, om jeg ikke fortryder, at jeg har trukket mig som kandidat, nu hvor jeg har prøvet at sidde i Folketinget. Men nej, det gør jeg ikke.

- Det var en meget bevidst og velovervejet beslutning, da jeg trak mig som kandidat, sagde hun om det valg, hun foretog i 2016.

- Jeg ville gerne have tid til at passe mit byrådsarbejde, dyrke min erhvervskarriere og stifte en familie.

- I den ligning kunne jeg bare ikke få et folketingskandidatur til at passe ind - i hvert fald ikke hvis jeg skulle bruge den på det, som de opstillende vælgerforeninger fortjener, at man gør.

Scheelsbeck tilføjede dog, at hun godt kunne se sig selv opstillet til Folketinget igen "om nogle år".

Det er journalist og mangeårig tv-vært Ole Stephensen, som har overtaget Scheelsbecks opstillingskredse.