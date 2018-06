Socialdemokratiet i Facebook-brøler: »Jeg skal have en snak med vores kampagneteam«

Det gik muligvis lige hurtigt nok, da Socialdemokratiet i fredags lancerede en ny politisk kampagne på Facebook.

Partiet er i hvert fald kommet i modvind, efter Mette Frederiksen i et Facebook-opslag udstiller regeringens miljøpolitik som uambitiøs og samtidig foreslår, at der skal indføres »en afgift« på plastikposer.

Flere Facebook-brugere, herunder Plastindustrien (brancheforening for danske plastvirksomheder red.) påpeger nemlig, at en sådan afgift allerede eksisterer, og at den hvert år sikrer statskassen 180 mio. kr.

En almindelig plastikpose fra Netto eller Føtex er ifølge Plastindustrien pålagt en afgift på cirka 44 ører.

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen erkender, at partiet godt kunne have formuleret sig mere præcist. Ifølge ham vil socialdemokraterne nemlig pålægge alle detailbutikker en ny afgift på plastikposer og desuden hæve de afgifter, der findes i forvejen.

»Jeg mener definitivt ikke, at det er misvisende. Men man kunne have udtrykt sig mere præcist. Det er en diskussion om en detalje, som ikke skal skygge over den politiske forskel, der er mellem os og Venstre,« siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

»Jeg er lige blevet opmærksom på, at man kan formulere sig mere præcist. Så jeg vil selvfølgelig lige tage en snak med vores kampagneteam.«

Opslaget har fået en hård medfart på både Twitter og Facebook. Den konservative politiker Rasmus Jarlov er blandt dem der undrer sig over forslaget.

»Det mest relevante ved det opslag er, at der allerede findes en afgift på plastikposer, men det er åbenbart ikke gået op for S,« skriver han på Twitter.

Christian Rabjerg Madsen understreger at kritikerne bør læse partiets politiske udspil, som tydeligt forklarer socialdemokraternes forslag.