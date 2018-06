DF enig med S: Regeringen må stemme nej til EU-forslag

Regeringen styrer mod at komme i mindretal i EU-politikken.

Det vurderer Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, efter at Socialdemokratiet helt usædvanligt har meldt ud, at partiet ikke vil give regeringen det mandat, den ønsker, forud for et rådsmøde i næste uge.

Dansk Folkeparti har ikke i sinde at skaffe regeringen flertal, fastslår Kenneth Kristensen Berth forud for det møde i Europaudvalget onsdag, hvor emnet skal op.

Det er et forslag til ny EU-forordning om sociale ydelser, der er på programmet. I modsætning til, hvad Danmark havde ønsket, er der ikke lagt op til at ydelser som eksempelvis børnecheck skal kunne tilpasses leveomkostninger i modtagerens hjemland.

S til regeringen: Stem nej til EU-forslag om dagpenge

Ifølge en kommenteret dagsorden, som Ritzau har set, betegner regeringen selv forslaget som skuffende. Men Kenneth Kristensen Berth mener, at regeringen burde opstille en klar rød linje.

- Når man ikke engang kan nå dertil, hvor man kan indeksere de såkaldt eksporterede ydelser, altså eksempelvis børnechecken, så har vi jo ikke opnået meget andet end at acceptere det bestående, siger Berth.

- Og så er der endda nogle skridt i den gale retning. Så båden skal vendes ret afgørende, for at det her er noget Dansk Folkeparti vil kunne støtte.

- Vi mener ikke, at det, som regeringen lægger op til i dag, er tilstrækkeligt. Vi mener, at man skal trække en rød linje og sige, at det her kan vi ikke leve med, siger Kristensen Berth.

Forordningen, som Folketingets Europaudvalg skal behandle onsdag, handler blandt andet om dagpenge. Herunder om hvor længe man skal kunne tage dagpenge med, mens man søger arbejde i et andet EU-land.

Der ligger også et forslag om, at de såkaldte grænsependlere, altså eksempelvis svenskere eller tyskere, der arbejder i Danmark, skal have dagpenge af det land, de arbejder i. Og ikke som nu fra det land de bor i.

Hvis landene ikke kan nå til enighed om forordningen under det nuværende EU-formandsland, Bulgarien, så vil sagen blive videreført til det næste formandskab, som varetages af Østrig.