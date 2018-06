S til regeringen: Stem nej til EU-forslag om dagpenge

Et forslag til ny EU-forordning om sociale ydelser er så uspiseligt for Socialdemokratiet, at partiformand Mette Frederiksen (S) opfordrer regeringen til at stemme nej, når forslaget skal behandles i ministerrådet i næste uge.

- Danmark skal stemme imod det her forslag. Og Danmark skal blive ved med at kæmpe for en ordentlig balance i velfærdsydelserne i EU, siger Mette Frederiksen.

- De danske velfærdsydelser er som udgangspunkt for os, der bor og lever i Danmark.

Forordningen, som Folketingets Europaudvalg skal behandle onsdag, handler blandt andet om dagpenge. Herunder om hvor længe man skal kunne tage dagpenge med, mens man søger arbejde i et andet EU-land.

Der ligger også et forslag om, at de såkaldte grænsependlere, altså eksempelvis svenskere eller tyskere, der arbejder i Danmark, skal have dagpenge af det land, de arbejder i. Og ikke som nu fra det land de bor i.

Forslaget handler til gengæld ikke om indeksering af velfærdsydelser som eksempelvis børnepenge. Det er ellers en mærkesag for den danske regering.

Og det var et centralt valgløfte fra de borgerlige partier ved sidste folketingsvalg, at den type ydelser skulle tilpasses leveomkostningerne i det land, hvor ydelserne modtages.

Det får Mette Frederiksen til at anklage statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for løftebrud.

- Den måde, det her er endt på, er et klokkeklart løftebrud fra Lars Løkke Rasmussen, siger hun.

- Jeg kan godt huske nogle år tilbage. Lars Løkke Rasmussen var ualmindeligt aggressiv i den her diskussion og sagde, at han ville sikre en indeksering af børnechecken, og at EU-borgere ikke bare skal have adgang til danske velfærdsydelser.

- Det er simpelthen ikke lykkedes regeringen at komme igennem med, desværre, siger Mette Frederiksen.

Regeringen er jo enig med jer i, at børnechecken bør indekseres. Handler det her om, at du mener, at I ville kunne gøre det bedre, hvis I havde haft regeringsmagten?

- Det handler om, at Lars Løkke Rasmussen sagde, at hvis han blev statsminister, kunne han gøre noget ved de her problemer. Det har han øjensynligt ikke kunnet gøre alligevel.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) repræsenterer den danske regering, når EU-landene mødes om emnet i næste uge.

Her er det meningen, at medlemslandene skal nå til enighed, hvorefter forslaget skal forhandles med Europa-Parlamentet. Herefter vil forslaget skulle tilbage til medlemslandene og parlamentet til endelig godkendelse.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen.

Regeringen skønner med stor usikkerhed, at forslaget vil koste Danmark 166 millioner kroner om året.