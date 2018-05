Regeringen vil stramme dagpengereglerne: Straffen for at sige op skal fordobles

Danske virksomheder skriger på arbejdskraft, og alt for mange ledige forsørges af staten, selvom de parate til at arbejde.

Det mener regeringen, der i et nyt udspil foreslår at hæve straffen for de såkaldte »selvforskyldte ledige.« Den foreslår at sanktionere personer, der ”uden gyldig grund selv siger deres job op” og jobsøgende, der siger nej til en konkret stilling, med seks ugers karantæne, før de kan modtage dagpenge. I dag er karantænetiden tre uger.

Det Konservative Folkepartis beskæftigelsesordfører, Rasmus Jarlov, forklarer, at det ikke må være for attraktivt at sige sit job op.

»Vi vil hele tiden gerne gøre det attraktivt at arbejde og mindre attraktivt ikke at arbejde - særligt overfor dem, der selv vælger ikke at arbejde, og i øjeblikket har vi altså et stort problem i forhold til arbejdsløshed,« siger han til DR.

En del af udspillet går også ud på at øge kravet til de jobsøgendes mobilitet, fordi virksomheder i landets yderområder har svært ved at tiltrække arbejdskraft. Det betyder, at ledige skal forberede sig på at skulle pendle længere til og fra en eventuel arbejdsplads.

I dag eksisterer der kun særlige krav om at rejse langt efter et job for ledige med en lang eller en mellemlang uddannelse. Regeringen vil have, at de krav i fremtiden skal gælde for alle uanset uddannelse, og i brancher hvor der mangler arbejdskraft skal de jobsøgende derfor indstille sig på at tage imod jobs »i hele Danmark uanset den daglige transporttid.« Der skal dog tages hensyn til familieforhold og andre praktiske omstændigheder.

Regeringens udspil består af i alt 20 initiativer, ”der skal sikre mere arbejdskraft til virksomheder”.

Et af de andre initiativer gælder landets kontanthjælpsmodtagere, som regeringen også vil stramme skruen over for. Den foreslår således, at 20.000 personer, hvilket svarer til knap hver tredje kontantjælpsmodtager, skal flyttes fra kategorien aktivitetsparate over i kategorien jobparate. Det skal gælde for kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225-timers reglen og som er fyldt 30 år.

Ifølge Rasmus Jarlov handler det om, at baren for, hvornår man kan bestride et job, skal sænkes, og han mener, at nogle af dem, der på nuværende tidspunkt ikke er erklæret jobparate, måske godt kan passe et deltidsjob.

Samlet foreslår regeringen at bruge 100 millioner kroner på de 20 initiativer i år og 50-60 millioner kroner i årene fremover.

Udspillet skal forhandles med partierne bag beskæftigelsesreformen, da det delvist er finansieret gennem bevillinger derfra.