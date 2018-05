Hemmeligholdte notater: Regeringen ville beskære dagpenge for nyuddannede

Mens økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og finansordfører Joachim B. Olsen (LA) i den seneste uge har problematiseret dagpenge til nyuddannede, har regeringen bag lukkede døre forsøgt at skære i ydelserne til netop den gruppe.

I november sidste år foreslog regeringen i forhandlinger med S og DF således at nedsætte den såkaldte dimittendsats.

I dag får et nyuddannet a-kassemedlem uden børn 13.158 kr. om måneden i dagpenge. Det ville regeringen nedsætte til 7.182 kr. – godt 1.000 kr. mere end SU-niveau. Det fremgår af hemmeligholdte notater, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

Regeringens planer møder kritik fra flere a-kasser.

Det svækker tilliden til regeringen. Mona Striib, formand for FOA Det svækker tilliden til regeringen.

»Det fjerner incitamentet til at melde sig ind i en a-kasse og betale til en kollektiv forsikringsordning. Det er ødelæggende,« siger Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening.

»Dagpenge er et følsomt område. Når regeringen forsøger at få klemt ændringer igennem i lukkede rum, er det både uærligt og usmageligt. Det svækker tilliden til regeringen,« siger formand for FOA, Mona Striib.

Men ifølge regeringen er det et stort problem, at nyuddannede kan opleve »en betydelig ydelsesfremgang ved overgangen fra SU til dagpenge«, hedder det i notatet.

»De kommer fra en uddannelse finansieret af skatteyderne og har fået verdens højeste SU. Det er helt ved siden af, at de nu får en dobbelt så høj ydelse som under studierne,« siger finansordfører Joachim B. Olsen.

Men dagpenge er forligsbelagt, og både S og DF afviser tankerne kategorisk.

»Vi kommer ikke til at støtte, at man straffer folk, fordi de tager en uddannelse,« siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).

Det har ikke været muligt at få et interview med finansminister Kristian Jensen (V). Det samme gælder Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der genoplivede debatten i Berlingske sidste lørdag. Her udtalte han om antallet af nyuddannede på dagpenge:

»Vi er nødsaget til at få nedbragt det tal.«

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har heller ikke været tilgængelig, men skriver i en mail, at regeringen i dag »ikke har planer om at ændre« dagpengereglerne.