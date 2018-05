Regeringens egen klimarådgiver: Mia. i energiudspil går til tiltag uden grøn effekt

Mens regeringen fremhævede sit energiudspils stærke klimafokus, da den i april fremlagde planen, vil en stor del af pengene i udspillet ifølge eksperter ikke gavne klimaet.

Lavere elafgift Regeringen forslag om at lempe den almindelige elafgift svarer til en indkomststigning på mellem 550 og 625 kr. for typiske grupper af enlige danskere uden børn.

For typiske parfamilier med to børn udgør den umiddelbare lempelse i størrelsesorden 1.400 til 1.600 kr., mens den for et typisk pensionistpar udgør ca. 900 kr.

Konkret foreslår regeringen at lempe elafgiften med i alt 25 øre/kWh, der indfases fra 2019 til 2025. Det koster statskassen. 1,5 mia. årligt, når lempelsen af fuldt indfaset.

Samtidig foreslår regeringen at sænke afgiften på elvarme fra ca. 30 øre/kWh til ca. 15 øre/kWh fra 2021. Modsat elafgiften vurderer eksperter, at en lempelse af elvarmeafgiften vil gavne klimaet, da danskerne vil få en tilskyndelse til at udskifte f.eks. oliefyr med eldrevne varmepumper. Det betyder regeringens plan for elforbrugerne:

Frem mod 2025 går hver tredje krone i milliardudspillet til at lempe afgiften på danskernes strømforbrug – kaldet elafgiften. Fra 2025 vil andelen stige til mere end 40 pct., svarende til ca. 1,5 mia. kr. om året, viser et regeringsnotat.

»Der er ikke det store klimaperspektiv i at sænke afgiften på det generelle elforbrug, faktisk kan det på kortere sigt være lidt problematisk,« siger Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor på Københavns Universitet og formand for Klimarådet, der rådgiver regeringen om grøn omstilling.

En lavere elafgift vil nemlig betyde et højere elforbrug, og dermed et højere CO2-udslip i de kommende år, påpeger han. Klimarådet har foreslået, at man omlægger energiafgifterne – herunder elafgiften – til en generel CO2-afgift.

»Vores afgiftsreform vil give en noget lavere elregning for husholdningerne og samtidig sikre et fald i de samlede CO2-udledninger,« siger Birch Sørensen. Sådan en model ville dog betyde en højere afgift for nogle virksomheder, tilføjer han.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, rokker milliardlempelsen af elafgiften ved regeringens fremstilling af sin plan som »det mest grønne energiudspil nogensinde« – en benævnelse, erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tog i brug ved fremlæggelsen af udspillet.

»Når elementer, som ikke fremmer den grønne omstilling, fylder så meget, kan man kalde det et skatteudspil eller et generelt energiudspil – det er politisk helt legitimt. Men det er svært at kalde det et helstøbt grønt energiudspil,« siger Brian Vad Mathiesen.

S: Helt skævt

Socialdemokratiet finder regeringens prioritering af afgiftslempelser fremfor andre tiltag som f.eks. udbygning af vindmøller »helt skæv«.

»Man kan ikke både have grønne ambitioner og samtidig bruge så mange penge på skattelettelser, der ikke gavner klimaet,« siger partiets energiordfører Jens Joel.

Venstre forsvarer lavere afgift på el: »Grønt kan måles på mange måder« Regeringen vil barbere en god portion af danskernes elregning, men det er malplaceret i et energiudspil, mener Socialdemokratiet.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ønsker ikke at stille op til interview, men Venstres energiordfører Thomas Danielsen fastholder, at en lavere elafgift gavner den grønne omstilling, selvom den øger CO2-udslippet »på kort sigt«:

Hvor skal pengene komme fra? Det tager vi bag lukkede døre Regeringen er påholdende med præcis og detaljeret finansiering i sine politiske udspil

»Det nytter ikke, at vi bruger alle vores penge på bare at bygge mere vedvarende energi, når hovedudfordringen for den grønne omstilling er, at vi skal have danskerne til at bruge mere grøn strøm.«