Faktatjek af Støjberg: Nu skal ramadan-konsekvenser undersøges

En stribe ministerier skal nu kulegrave, om der er hold i udlændingeminister Inger Støjbergs bekymringer vedrørende den muslimske højtid ramadanen.

Som mange nok har bemærket, har Støjberg (V) opfordret fastende muslimer til at holde ferie under ramadanen, fordi manglen på mad og drikke i døgnets lyse timer − ifølge Støjberg − kan være til fare for andre mennesker og for samfundets produktivitet.

Dén påstand vil Socialdemokratiet have faktatjekket.

»Hvis Inger Støjberg har ret i, at det udgør et sikkerhedsmæssigt problem på operationsstuer og i busser, så har hun virkelig fat i noget relevant. Og så forstår jeg ikke, at regeringens svar kun er en opfordring til at holde ferie. Det er jo helt slattent,« siger udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S).

Han fortsætter:

»Omvendt − hvis ikke der er nogen problemer, så er det helt utilstedeligt at skrive, som Inger Støjberg gør. Hun efterlader danskerne med en oplevelse af, at der kan være sikkerhedsmæssige problemer under ramadanen.«

Konkret har S-ordføreren sendt skriftlige paragraf 20-spørgsmål til fire ministre og bedt dem om at redegøre for, om Støjbergs ramadan-frygt har hold i virkeligheden:

Sundhedsministeriet skal redegøre for, om der er registreret problemer i sundhedsvæsnet under ramadanen.

Transportministeriet skal undersøge, om der forekommer flere uheld i trafikken.

Beskæftigelsesministeriet skal oplyse, om produktiviteten dykker.

Og endelig skal Inger Støjbergs eget ministerium redegøre for, hvad hun baserer sine bekymringer på.

Mattias Tesfaye forventer ikke, at svarene vil påvise problemer.

Men er hans spørgsmål så den bedste måde at bruge ministeriernes kostbare tid?

Ramadan Ramadanen fra den 17. maj til den 15. juni er muslimernes fastemåned, hvor der ikke må spises og drikkes fra daggry til solnedgang.

Rygning, sex, skænderier og bandeord er også forbudt.

Børn, ældre, syge, gravide, menstruerende, sportsfolk og rejsende er dog undtaget.

»Ja, det synes jeg,« svarer han. »Når Inger Støjberg har skrevet, som hun har, så er det ikke bare min ret som parlamentariker, men egentlig også min pligt at få udredt, hvad der er fup, og hvad der er fakta.«

Ifølge Mattias Tesfaye burde Støjberg selv have undersøgt sagen, før hun farede til tasterne og skrev sit debatindlæg.

»Hun kunne have fået det her undersøgt på nul-komma-fem, før hun begyndte at sprede utryghed,« siger han.

Inger Støjbergs ramadan-opfordring går verden rundt

Forskningen har allerede afvist, at der grund til bekymring over fastende muslimer i Danmark.

En række læger og studier har påpeget, at ramadanen ikke udgør nogen fare i Danmark, men udenlandske undersøgelser har dog påvist, at der kan forekomme flere arbejdsulykker samt produktivitets- og væksttab i muslimske lande under den månedlange fasteperiode.

Disse forskningsresultaterne kan dog ikke overføres til Danmark, påpegede lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, Helle Lykke Nielsen, i dagens Jyllands-Posten.

Støjberg afviser lægers kritik af ramadan-advarsel: »Jeg tror, du vil opleve det, hvis du selv prøver at faste« Et forsøg på Rigshospitalet har vist, at fasten er ufarlig. Men ifølge en professor kan fastende med helbredsproblemer udgøre en risiko.

Desuden har både busselskabet Arriva og buschaufførernes fagforening 3F har desuden oplyst, at de aldrig har haft ulykker eller problemer med fastende chauffører, selvom Støjberg specifikt skriver, at det kan være »farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag.«

Alligevel fastholder Inger Støjberg sin opfordring til at muslimer tager ferie under ramadanen. Hun kalder det »logik«, at fasten har konsekvenser:

Støjberg går verden rundt Inger Støjbergs debatindlæg i mandagens udgave af BT er blevet omtalt overalt fra Asien og Mellemøsten til Europa og over Atlanten.

Også internt i Venstre har hun delt vandene. Finansordfører Jacob Jensen har opfordret til, at politikerne koncentrerer sig om at »løse de virkelige problemer først,« mens Jan E. Jørgensen har erklæret sig uenig med integrationsministeren.

»Jeg tror, du vil opleve det, hvis du selv prøver at faste. Du spiser og drikker ikke fra kl. lidt i tre om natten og indtil kl. er cirka halv ti om aftenen, men du skal udføre dit arbejde fuldstændig normalt, som du plejer, og når du kommer hjem, skal du spise og drikke indtil kl. lidt i tre om natten,« sagde hun tirsdag.

Hun bakkede sin påstand op med, at hun angiveligt har fået flere private henvendelser fra folk, der siger, at de har arbejdet samme med fastende muslimer, og at »man tydeligt kan se, at det er svært.«

Arriva genkender ikke Støjbergs bekymring: Har aldrig haft problemer med chauffører under ramadanen

Mattias Tefaye garanterer, at hvis Støjbergs bekymring bliver underbygget med fakta fra ministerierne, så er Socialdemokratiet klar til politisk handling. Eksempelvis ved at lave regler om, hvordan ansatte i sundhedsvæsnet må- og ikke må faste.

»Hvis vi faktisk kan se en stigning i fejloperationer og indberetninger om fejl i sundhedsvæsnet under ramadanmåneden, så vil Socialdemokratiet meget gerne medvirke til at diskutere, hvad vi skal gøre for at løse det. Så vil vi ikke stille os tilfredse med en opfordring til ferie,« siger han.

»Men vi trænger til at finde ud af, hvad der er op og ned, så vi kan diskutere på et sagligt grundlag. Det er en helt legitim diskussion, om ramadanen har sikkerhedsmæssige konsekvenser, men det dur ikke, at man bare skyder fra hoften.«