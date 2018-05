Politikere efter afsløringer om flygtningestrøm til Tyskland: »Asylsystemet er reelt set brudt sammen«

Det er reelt set umuligt at dæmme op for, at afviste asylansøgere lige nu i stigende grad bevæger sig mod Tyskland efter at have fået prøvet deres sag i Danmark.

Det mener flere politikere, efter Jyllands-Posten søndag har afdækket, hvordan tyske myndigheder modtager asylansøgerne, efter Danmark har afvist at modtage dem.

Problemet med Dublin-konventionen Mens asylsøgere under flygtningekrisen i 2015 i stort tal krydsede den dansk-tyske grænse på vej nordpå, er der nu for alvor kommet gang i trafikken den anden vej. Tysk politi beretter om et stigende antal illegale indrejsende fra Danmark, hvoraf størstedelen er afviste asylsøgere, der håber på at få en ny asylchance i Tyskland. Det strider imidlertid mod intentionen bag Dublin-reglerne, der siger, at en asylsag kun skal behandles i ét europæisk land. De tyske myndigheder forsøger derfor at sende dem tilbage til Danmark. I 2016 anmodede Tyskland i 971 tilfælde Danmark om grønt lys til at sende asylsøgere retur, mens det i fjor var steget til 1.487. Det viser tal fra de tyske asylmyndigheder. Men én ting er anmodninger, noget andet er, hvor mange faktiske udsendelser det fører til. I 2016-2017 lykkedes det samlet set blot tyskerne at overføre 235 asylsøgere – svarende til 1 af 10 – til Danmark.

»Det viser bare, at systemet reelt set er brudt sammen,« siger de konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, og henviser til den såkaldte Dublin-forordning, der ellers betyder, at asylansøger kun må få prøvet deres sag et sted.

Spekulerer i at få en ekstra asylchance: Afviste asylsøgere strømmer fra Danmark til Tyskland

Ifølge Naser Khader har netop den forordning været sat ud i kraft i mange år:

»Det er jo ikke sådan, at de asylansøgere, der nu tager til Tyskland, ikke har været i andre lande, inden de søgte asyl i Danmark. Så reglerne bliver ikke fulgt, og det har de ikke gjort i mange år,« siger han.

Socialdemokraternes udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, mener også, at systemet ikke fungerer optimalt:

»Men det er bedre end intet system at have,« siger han og peger på, at Danmark også selv sender flygtninge tilbage til de lande, hvor de første gang har søgt asyl, sådan som det er muligt med Dublin-forordningen.

»Så Danmark har også gavn af systemet, selv om det har fejl og mangler,« siger han.

Også Enhedslistens medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget, Nikolaj Villumsen, mener, at sagen viser, at Dublin-systemet reelt set ikke fungerer.

Han mener, at de europæiske lande i stedet bør finde et andet system, der sikrer en solidarisk og fair fordeling af flygtningene ud fra et hensyn til landenes størrelse, økonomi og hvor mange flygtninge, de har taget i forvejen.

»Helt grundlæggende har vi brug for en fair fordeling af flygtninge i Europa, så vi løfter i flok. Sagen her viser, at Dublin-systemet ikke fungerer.«

Minister er glad

Ifølge tal fra de tyske myndigheder udsender Tyskland dog kun 1 ud af 10 asylansøgere til Danmark, selv om de altså ifølge de samme tal kunne udsende langt flere inden de seks måneder, som landet har til at behandle sagen. Og det er udlændingeminister Inger Støjberg glad for, siger hun søndag til Jyllands-Posten:

»At tyskerne ikke udnytter mulighederne i Dublin-systemet, minimerer antallet af asylansøgere i Danmark, og det er en god ting for mig,« siger hun.

Afvist i Danmark, nu i tysk kirke: Afghaner venter sig til en ny asylchance i Tyskland Jyllands-Posten har opsøgt asylsøgere, der blev afvist i Danmark og nu har fundet en smutvej til at få deres sager prøvet syd for grænsen.

Men sådan kan man ikke se på det, mener Enhedslistens Nikolaj Villumsen:

»Inger Støjbergs kommentar er patetisk. Tyskland har taget et langt større ansvar i flygtningekrisen, end Danmark har. Det er helt grotesk, at Udlændinge- og Integrationsministeren i Danmark så glæder sig over, at Tyskland ikke når at få behandlet sagerne inden for Dublin-fristen.«