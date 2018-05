Allerede inden forhandlingerne om skrappere regler for at få dansk statsborgerskab går i gang, kritiserer Socialdemokratiet regeringen for ikke at gå langt nok.

»Vi har længe ment, at det er et stort problem, at antidemokrater kan få statsborgerskab. Det er rigtig ærgerligt, at regeringen har opgivet at komme med noget på det område, som vi ellers har hørt så meget snak om,« siger indfødsretsordfører Astrid Krag (S).

Hun henviser til, at De Konservative har måttet opgive at få overbevist Liberal Alliance og Venstre om partiets mærkesag om, at indføre en slags demokratisk sindelagskontrol af kommende statsborgere. Ansøgerne skal ifølge Naser Khader (K) igennem en form for screeningssamtaler om deres holdning til eksempelvis demokrati, homoseksualitet og kønsligestilling.

DF kræver højst 1.000 nye statsborgerskaber årligt

Uden disse samtaler kan der, siger Naser Khader til Politiken, fortsat være antidemokratiske islamister, der får dansk statsborgerskab, trods de nye stramninger, som regeringen lægger op til.

Og det skuffer Astrid Krag:

»Man må bare konstatere, at regeringen har opgivet at komme med noget. Man må forstå på Naser Khader, at de simpelthen ikke kan blive enige internt,« siger hun og tilføjer, at S er parat til at »gøre mere« for, at forhindre antidemokratiske kræfter i at blive danske statsborgere.

Så hvad vil I foreslå?

»Jamen, vi har ikke nogen forslag, fordi vi hele tiden har sagt, at vi glædede os til at se, hvad regeringen fandt på,« svarer hun.

Støjberg: Det er ganske særligt at blive dansk statsborger

Spørger man udlændingeminister Inger Støjberg (V) vil hun formentlig være uenig i, at regeringen ikke går efter at ramme antidemokrater.

I de forhandlinger med S og Dansk Folkeparti om en ny indfødsretsaftale, som blev indledt ved middagstid onsdag, foreslår regeringen, at »udelukke« blandt andre hadprædikanter og bandemedlemmer fra at blive danske statsborgere.

Regeringens forslag: Regeringen vil skærpe de eksisterende krav til dansk statsborgerskab på en række områder. Bl.a.at: Bandemedlemmer, hadprædikanter og pædofile skal udelukkes fra at blive danske statsborgere

Selvforsørgelseskravet skal skærpes, så en ansøger ikke må have modtaget offentlige ydelser de seneste to år forud for Folketingets fremsættelse af lovforslag om indfødsretsmeddelelse.

En ansøger må ikke have modtaget offentlige ydelser i mere end fire måneder inden for de seneste fem år.

Man skal ikke kunne få statsborgerskab, hvis man er på dagpenge.

Som noget nyt skal der indføres et krav om, at ansøgeren skal deltage i en ceremoni i sin kommune, hvor vedkommende skriver under på at ville overholde grundloven.

Fremover skal man aldrig kunne få udstukket et dansk pas, hvis man som religiøs forkynder udtrykkeligt har udtrykt støtte til terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang eller flerkoneri som led i en religiøs oplæring, fremgår det af regeringens katalog.

Ligeledes skal man være permanent udelukket fra statsborgerskab, hvis man har begået bandekriminalitet, terrorovertrædelser, seksualforbrydelser eller hvis man som voksen begår vold mod børn, foreslår regeringen (se desuden faktaboksen).

I forvejen skal man kunne tale dansk, forsøge sig selv, overholde landets love og respektere demokratiet for at få dansk statsborgerskab.

»Med det her udspil ønsker vi at gøre det klart, at det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger,« siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Opfordring til vold mod jøder skal koste statsborgerskab

S går til forhandlingerne med et åbent sind, meddeler Astrid Krag.

Hun er dog ikke tilhænger af, at regeringen foreslår at lempe reglerne for, hvornår færdelsbøder kan forhindre statsborgerskab.

Regeringen lægger op til at ændre karensniveauet, så færdelsbøder på op til 4.000 kr. ikke længere får betydning for adgangen til dansk statsborgerskab. I dag går grænsen ved 3.000 kr., men S ser ingen grund til at lempe, da partier blandt andet er bekymret for, om nogle spritbilister i så fald kan snige sig under barren.

»Det vil bekymre mig meget. Det er jo voldsomt at sætte andre menneskers liv i fare ved at køre spritiuskørsel, så det skal vi have spurgt ind til i forhandlingerne.«

Desuden vil S skubbe på for, at myndighederne i højere grad kan fratage personer dansk statsborgerskab, hvis de begår hård organiseret kriminalitet såsom bandekriminalitet.

I forvejen er det muligt at fratage statsborgerskabet fra personer, der har dobbelt statsborgerskab, og Inger Støjberg påpeger over for TV2, at det er vanskeligt at stramme yderligere på dét område.