Socialdemokratiet: De mest effektive offentligt ansatte skal have lønbonus

Hvis en offentlig institution præsterer bedre end budgettet, bør medarbejderne beholde en del af pengene som private lønbonusser. Det foreslår Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, som led i en større plan for ændringer af den offentlige sektor.

»Lad os lave en fordelingsnøgle og bruge nogle af pengene til bonusser,« siger han og lægger op til, at f.eks. 50-75 pct. af de sparede penge går til medarbejderne, mens kommunen kun får den mindre del tilbage i kassen.

Forslaget om lønbonusser er en del af en reform af den offentlige sektor, som Socialdemokratiet går til valg på.

Jeg tror, Henrik Sass Larsen glemmer, hvor kompleks den offentlige sektor er. Kristian Jensen (V), finansminister Jeg tror, Henrik Sass Larsen glemmer, hvor kompleks den offentlige sektor er.

»Hvis personalet nedbringer sygefraværet fra 9 pct. til 3 pct., tjener man jo penge på det. Det er da fint, hvis det så kommer personalet til gode,« siger Sass Larsen, der mener, at incitamenterne i dag er helt skæve.

»Bliver man rigtig dygtig, så siger forvaltningen haps og scorer gevinsten.«

Ud over idéen om en lønbonus lægger Socialdemokratiet op til meget mere frihed for de enkelte institutioner. De skal styres med fireårige budgetter og kontrakter, hvor politikerne maksimalt må måle på tre parametre.

Farvel til nidkær regulering

Oplægget fra Socialdemokratiet er dermed et farvel til tanken om at regulere folkeskolen nidkært, til idéen om at fastsætte detaljer for hjemmehjælpernes arbejde og til store politiske planer for effektiviseringer af den offentlige sektor. Ifølge Sass Larsen skal der ruskes op i systemet, hvis produktiviteten for alvor skal stige.

Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, mener, at bonusforslaget er en »individualisering« af lønnen, som forskelsbehandler faggrupper afhængigt af effektiviseringspotentialet:

»Vi ønsker en solidarisk lønpolitik, som gavner alle offentligt ansatte.«

Også fagforeningen FOA er kritisk:

»Man udnytter allerede personalets ressourcer langt ud over alle grænser. Derfor vil det være dybt betænkeligt, hvis man på et forholdsvist lavt lønnet område siger til folk, at hvis de vil have mere i løn, skal de løbe stærkere,« lyder det fra forbundsformand Mona Striib:

»Det vil give et incitament til at få noget arbejde overstået lynende hurtigt, og man risikerer, at personalet går på kompromis med kvaliteten.«

Finansminister Kristian Jensen (V) kalder til gengæld forslaget »glimrende«:

»Det lyder næsten som regeringens forslag om en mere decentral løndannelse.«

Når det gælder styringen af institutionerne, mener han dog, at et maksimum på tre politiske mål bliver lige frit nok:

»Jeg tror, at Henrik Sass Larsen glemmer, hvor kompleks den offentlige sektor er.«