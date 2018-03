Overblik: Forstå sagen om trivselsmålinger i folkeskolen

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er tirsdag kommet bekymrede forældre i møde.

Hun giver dem mulighed for at få deres børns identitet slettet fra den trivselsdata, der er indsamlet gennem folkeskolens trivselsmålinger.

Udmeldingen kommer efter en række afsløringer om fejl, vildledning og ulovlig brug af data i forbindelse med trivselsmålingerne, som Politiken har skrevet.

Her kan du få overblik over sagen:

* Siden 2015 har undervisningsministeriet gennemført trivselsmålinger af elever ned til 0. klasse. I undersøgelserne skal børn blandt andet svare på, om de har ondt i maven, når de er i skole, eller om de føler sig ensomme.

* Svarene fra de nationale trivselsmålinger er blevet systematisk indsamlet en gang om året mellem 2015 og 2017.

* 1. januar 2018 kom det frem, at data fra de nationale trivselsmålinger er blevet gemt sammen med skolebørnenes cpr-numre. Uden at hverken børn eller forældre er blevet informeret om det.

* Samme dag meldte undervisningsminister Merete Riisager (LA) ud, at trivselsmålingerne for 2018 ville blive udsat.

* 2. januar blev undervisningsministeriet politianmeldt af mindst to forældre for at overtræde persondataloven.

* 5. januar afslørede Politiken, at Kommunernes Landsforening (KL) flere gange har søgt om lov til at bruge skolebørns besvarelser fra de nationale trivselsmålinger til sagsbehandling af individuelle folkeskoleelever.

På trods af en blank afvisning fra undervisningsministeriet har 17 kommuner alligevel brugt trivselsdata til individuel sagsbehandling.

* 9. januar gav undervisningsministeren kommunerne besked på at slette den trivselsdata, som de har brugt til individuel sagsbehandling. Det er i strid med loven, blev det indskærpet over for kommunerne.

* 28. januar besluttede undervisningsministeren, at det fremover skal være muligt for skoleelever at udfylde de nationale trivselsmålinger anonymt på papir.

* 9. marts kom det frem, at myndighederne ikke ville slette skoleelevernes data fra trivselsmålingerne. Flere forældre har henvendt sig til Styrelsen for It og Læring (STIL), men har fået afslag på at få slettet deres børns trivselsdata.

* 17. marts kom det frem, at kommunerne trods pålæg fra ministeriet har undladt at fortælle elever og forældre, at de kan slippe for at deltage i den nationale trivselsmåling.

* 27. marts har undervisningsministeren slået fast, at det skal være muligt for forældre at få slettet deres børns trivselsdata fra databasen hos STIL.