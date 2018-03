Aftale sætter stopper for elefanter og vilde dyr i cirkus

Fremover bliver det forbudt at have vilde dyr i cirkusmanegen.

Det har regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fredag indgået en aftale om, som bliver underskrevet efter påske.

Men de tre elefanter, der i dag er i Cirkus Arena, får lov til at fortsætte, oplyser Simon Kollerup (S), dyrevelfærdsordfører i Socialdemokratiet.

Dyrevelfærden omkring de tre cirkuselefanter skal forbedres, understreger ordføreren.

- For os er det vigtigt, at dyrene har det godt. Det gælder også for cirkuselefanterne, som lever i et stressende miljø. Derfor har vi besluttet, at de tre elefanter, der har tilladelse til at være i cirkus i dag, bliver de sidste, siger Simon Kollerup.

- Vi har derudover besluttet, at de tre elefanter skal have bedre dyrevelfærdsmæssige forhold. Det vil blandt andet sige, at de skal have et bedre sted at stå, når de er på cirkuspladsen, så de ikke bare bliver smidt op i transportvognen, når de er færdige med en optræden, siger han.

Aftalen er blevet indgået fredag, efter at Enhedslisten, SF og Alternativet med et beslutningsforslag lagde op til, at alle vilde dyr i omrejsende cirkus skal forbydes.

De tre oppositionspartier ville dog også sende de tre cirkuselefanter i Cirkus Arena på pension.

Partier vil forbyde elefanter i cirkus: »Det er grænsende til dyreplageri«

Det er mere end 50 år siden, at det blev forbudt at have rovdyr i cirkus. Men tre pattedyr - elefanter, søløver og zebraer - har været undtaget fra den lov indtil nu.

Aftalen vækker stor glæde hos Dyrenes Beskyttelse.

- Jeg er meget glad for, at der nu er en bred politisk aftale. Vi har set, at flere lande i Europa allerede har gjort det forbudt, og det glæder mig, at Danmark ikke længere kommer til at halte bagefter på dette område.

- Vilde dyr hører ikke hjemme i cirkus, skriver direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, i en e-mail.