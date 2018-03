Partier vil forbyde elefanter i cirkus: »Det er grænsende til dyreplageri«

»Cirkusnumre udført af vilde dyr er både tragisk og ude af trit med tiden.«

Det mener dyrevelfærdsorganisationen World Animal Protection.

Enhedslisten, SF og Alternativet er enige, og står det til dem, bliver elefanter i cirkus snart en saga blot. Partierne har i dag fremlagt et forslag i Folketinget om at forbyde alle vilde dyr i omrejsende cirkus.

»Det hul i lovgivningen skulle vi have lukket for lang tid siden. Grundvilkårene for vilde dyr i et omrejsende cirkus er grænsende til dyrplageri, siger ordfører for dyrevelfærd hos Enhedslisten, Maria Gjerding-Reumert.

Direktør i Animal Protection, Gitte Buchhave, er glad for, at Danmark endelig tager problemstillingen alvorligt, men hun mener, at forslaget kommer lige lovlig sent.

»Vi har ventet og ventet, mens land efter land, fra Rumænien til Sverige, har vedtaget et forbud mod cirkuselefanter. Tendensen i Europa har været tydelig de senere år, så derfor har vi undret os såre, og det er besynderligt, at danske politikere ikke for længst har udvist rettidig omhu og fulgt trop med den naturlige udvikling,« siger hun.

Fakta om elefanter i danske cirkus I Danmark optræder fire cirkuselefanter i to cirkus. De tre af elefanterne underholder i Cirkus Arena, mens den sidste er tilknyttet Cirkus Trapez.



Danmark er det eneste land i Norden, som ikke har taget stilling til, om elefanter i cirkus bør være forbudt. Sverige annoncerede i januar 2018, at et forbud er på vej.



Siden 1962 har det været forbudt med rovdyr i cirkus, men tre pattedyr er undtaget fra loven, nemlig elefanter, søløver og zebraer.

Tre ud af de fire cirkuselefanter, der optræder i danske cirkus, er tilknyttet Cirkus Arena, og fordi et eventuelt forbud tidligst kan blive gældende fra udgangen af 2018, kan de tre elefanter i Arena se frem til at skulle på endnu en turné de næste 178 dage. Det betyder, at elefanterne skal transporteres i lastbiler rundt i hele landet og i alt optræde 173 gange i løbet af de 178 dage. Det ærgrer Gitte Buchhave.

»Havde Danmark fulgt udviklingen i Europa, var elefanterne i Cirkus Arena blevet sparet for dette års turné,« siger hun.

Ifølge lovgivningen skal en cirkuselefant have et stamtræ for fangenskab, der går minimum to generationer tilbage, for at forbedre dyrets trivsel og tilpasningsgrad. Men den regel til trods, mener Dansk Folkepartis ordfører for dyrevelfærd, Karina Due, slet ikke, at dyr hører hjemme i et cirkus.

»Vilde dyr hører til i naturen eller i en dyrepark, hvor de kan leve et liv, der er så tæt på det naturlige som muligt. De hører ikke til i en branche, hvor de mentalt skal knækkes for at adlyde menneskers ordrer, og desuden er tvunget til et stressende liv på landevejene,« siger hun.

Den europæiske dyrlægeforening gav allerede i 2015 officielt udtryk for, at vilde dyr i cirkus er et levn fra fortiden, der bør stoppes straks. Senest har Storbritannien besluttet at brugen af vilde dyr i cirkus skal udfases inden for få år.

En YouGov undersøgelse fra 2017, foretaget på vegne af World Animal Protection, viser at 60 pct. af danskerne mener, at det er uacceptabelt, at vilde dyr som f.eks. elefanter og søløver optræder i danske cirkus.