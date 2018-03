Støjberg forsvarer norsk kollega: »Den norske venstrefløj har fuldstændig bevidst misforstået det, hun skrev, og brugt det imod hende«

En Facebook-opdatering har i Norge kostet den kontroversielle norske politiker Sylvi Listhaug (Fremskridtspartiet) posten som justitsminister.

Tirsdag stod hun over for en afstemning om et mistillidsvotum i Stortinget, men inden da valgte hun at trække sig.

Herhjemme giver udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V) nu sit besyv med i debatten. Hun mener nemlig, at den har været »fuldstændig overdreven og hysterisk,« skriver hun på Facebook.

»Den norske venstrefløj har fuldstændig bevidst misforstået det, hun skrev, og brugt det imod hende. De har konstant haft et horn i siden på Sylvi, fordi hun stærkere end nogen anden i norsk politik har været bannerfører for en stram udlændingepolitik og en stædig insisteren på, at indvandrere i Norge skal respektere norske værdier,« mener Støjberg.

Norges justitsminister går af efter Facebook-opslag: »Det har været en ren heksejagt«

Opslaget, der er omdrejningspunktet for hele debatten, blev skrevet den 9. marts. Det var ledsaget af et billede af kampklædte, bevæbnede og maskerede krigere.

Sylvia Listhaug (Fremskridtspartiet) meddelte tirsdag, at hun forlader posten som justitsminister i Norge. Arkivfoto: Haakon Mosvold Larsen/AP

»Ap (Arbejderpartiet, red.) mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end national sikkerhed,« lød det i opslaget, der har forårsaget voldsom kritik fra både oppositionen, Højre og Venstre.

Listhaug skrev opslaget, efter Ap som et af flere - bl.a. regeringspartiet Venstre - havde nedstemt et forslag fra Højre og Frp om, at man skulle kunne fratage statsborgerskabet fra personer, som, man mener, udgør en trussel mod nationen, Dette uden om en domstol.

Det blev af flere tolket som om, at Listhaug legitimerede en holdning om, at partiet er landsforræderisk, og der blev trukket tråde til et yderst ømtåleligt emne - nemlig den højreradikale ekstremist Anders Breiviks massakre på Uttøya i 2011, hvor Ap's ungdomsorganisation var målet.

Blå bog: Justitsminister Sylvi Listhaug træder tilbage

Statsminister Erna Solberg, der indledningsvis ikke ville gå i rette med sin minister, har sidenhen undskyldt. Listhaug har ligeledes selv undskyldt over for Stortinget flere gange og understreget, at opslaget intet havde med Uttøya at gøre, hvilket dog ikke har været nok til at mildne oppossitionen.

Herfra har man fastholdt en »hård kritik« mod Listhaug for at fremsætte »urigtige og krænkende påstande knyttet til bekæmpelse af terror i Norge.« Men Listhaug kan hente støtte hos sin kollega i Danmark. Ifølge Inger Støjberg kan politikeren være »utroligt stolt af sine resultater som minister«.

»Jeg kommer til at savne hende som kollega. Hvis den norske venstrefløj tror, at de har vundet en sejr i dag, så gør de efter min mening regning uden vært. For det første bliver hendes dygtige håndtering af udlændingepolitikken savnet, og for det andet er jeg fuldstændig overbevist om, at Sylvi vil komme endnu stærkere tilbage!«

Listhaug, der fortsætter som Stortingsmedlem, har selv meldt sin afgang på Facebook. Hun skriver, at hun har oplevet sagen som en »heksejagt«.