Blå bog: Justitsminister Sylvi Listhaug træder tilbage

Norges justitsminister, Sylvi Listhaug, trak sig tirsdag fra posten kort før en mistillidsafstemning i Stortinget. Hun oplyser i forbindelse med afgangen, at hun går af frivilligt.

Hun er blevet beskyldt for i et opslag på Facebook at besudle mindet om de mange ofre på Utøya i 2011.

Listhaug skriver tirsdag på Facebook, at hun takker sit parti, Fremskrittspartiet, og dets leder, Siv Jensen, for deres støtte.

Navn: Sylvi Listhaug

Alder: 40 år

Fødested: Ålesund - 15. december 1977.

Nationalitet: norsk

Karriere: Listhaug var medlem af byrådet i Oslo med ansvar for pleje- og omsorgstjenesten og socialtjenesten, 2006 og 2011.

Seniorrådgiver i PR-bureauet First House i Oslo i 2012.

Landbrugs- og fødevareminister 2013-2015, senere indvandrings- og integrationsminister 2015–2018.

Justits- og beredskabsminister fra 17. januar 2018.

Civilstand: gift, tre børn

Bopæl: Oslo

Kilde: NTB