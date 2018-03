Skattefri hjælp koster millioner - de fleste penge går til bureaukrati

En hjælpende hånd til hjemløse og socialt udsatte borgere vil koste millioner i administration og en ny it-løsning.

Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget skal førstebehandle tirsdag, og som indfører et såkaldt socialt frikort.

Ordningen betyder, at socialt udsatte kan tjene op til 20.000 kr. om året skattefrit uden at blive trukket i sociale ydelser.

Sådan bruges pengene til det sociale frikort Alle partier undtagen Enhedslisten har aftalt at afsætte 45 mio. kr. til et socialt frikort i en forsøgsperiode på tre år.

15 mio. kr. skal dække merudgifter ifm. visitation i kommunerne samt klagebehandling i kommuner og Ankestyrelsen

14 mio. kr. skal finansiere en it-løsning – f.eks. en app

2 mio. kr. går til evaluering, formidling og forankring af forsøget

14 mio. kr. går til at dække skatteindtægter og manglende modregning i sociale ydelser, som ellers ville være gået ind i de offentlige kasser, hvis ikke frikortet havde fandtes.

Kilde: Forslag til lov om forsøg med socialt frikort

Et politisk flertal har afsat 45 mio. kr. over tre år. De fleste penge – 31 mio. kr. – vil imidlertid blive brugt på sagsbehandling, klagebehandling, evaluering, formidling og en it-løsning, som i sig selv ventes at koste 14 mio. kr.

Kommuneforeningen KL vurderer i et høringssvar, at det er »vanskeligt at vurdere«, om det overhovedet er nok, og om tidsplanen kan holde.

De Hjemløses Landsorganisation, SAND, kalder det »skandaløst«, at der bruges så mange penge på administration af en ordning, der skulle have været »helt ubureaukratisk«.

Landsforeningen af Væresteder mener, at det sociale frikort er dømt til at mislykkes.

»Det lyder sikkert godt fra en talerstol, men det er et feelgood-forslag, der giver millioner til at administrere og udvikle en app. I virkelighedens verden er pengene smidt ud ad vinduet,« siger sekretariatschef Cliff Kaltoft.

Børne- og Socialministeriet krævede i første omgang, at de socialt udsatte skulle modtage den skattefrie løn elektronisk på en bankkonto eller via MobilePay. En app skulle vise, hvor mange penge der var tilbage på frikortet.

Det udløste store protester i høringsfasen. Mange hjemløse har slet ikke en bankkonto, et hævekort eller en smartphone, lød det. Det er nu ændret, så pengene kan udbetales kontant.

Minister: Det bliver en succes

Idéen om et socialt frikort blev udtænkt af den nu afdøde stofmisbruger Michael ”Krølle” Hansen.

Liberal Alliance gjorde det til sin mærkesag og jublede, da det indgik i regeringens skatteudspil.

Socialordfører Laura Lindahl (LA) støtter stadig det sociale frikort, selvom store summer går op i administration.

»Jeg er ærgerlig over, at det skal koste så meget, men nu glæder jeg mig til, at det kan blive til virkelighed,« siger hun.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) udtaler i en skriftlig kommentar, at »fokus har bestemt været på, at administrationen ikke skal æde for stor en del af initiativet«:

»Noget af det er en engangsudgift. Jeg har stor tro på, at det sociale frikort bliver en succes.«