SF: Beskæmmende at regeringen ikke fortæller hele sandheden om kampfly

Lørdag viste en gennemgang af de støjberegninger, som Forsvarsministeriet i 2015 brugte i forbindelse med indkøbet af Danmarks nye F-35-kampfly, at de mest udsatte støjplagede steder i Sønderjylland var udeladt.

Det fik to støjeksperter til at kalde beregningerne misvisende, og hos SF er forsvarsordfører Holger K. Nielsen bestemt heller ikke tilfreds med sagens forløb.

»Regeringen fortæller ikke hele sandheden, når man på den måde manipulerer med tallene, og det duer selvfølgelig ikke,« siger han til Jyllands-Posten.

Regeringen beskyldes for fusk om nyt kampfly

Enhedslisten og SF har været meget kritiske over for indkøbet af de nye kampfly, og hos førstnævnte kalder man hele sagen for en mørklægning.

»Det tyder desværre på, at regeringen bevidst har mørklagt støjproblemerne, for at skjule hvor dyrt det bliver. Det er en rigtig dårlig behandling af de naboer til flyvestationen, der bliver ramt. Og det er en alvorlig tilsidesættelse af de spilleregler, der bør gælde i et demokrati,« siger Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, som vil kalde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i Folketingssalen.

Holger K. Nielsen vil dog ikke kræve et svar fra ministeren med det samme.

»Det er meget beskæmmende, at der hele tiden kommer nye oplysninger frem, men jeg vil gerne afvente kommentar fra ministeren, før jeg går ud og kræver svar,« siger han.

Næstformand i støjgruppe: Forsvarsministeren lyttede til vores bekymringer

Forsvarsministeriets kampflykontor, som står bag udregningerne, har over for Jyllands-Posten afvist at have manipuleret med støjdata.

Ifølge kampflykontoret udvalgte man 17 beregningspunkter i en 20 kilometers radius fra start- og landingsbanen i Skrydstrup til støjrapporterne for de tre kampflykandidater: F-35, Eurofighter og F-18 Super Hornet.

»Støjrapporterne havde alene til formål at sammenligne støjbelastningen for de deltagende kandidater,« lød det i en mail til Jyllands-Posten.

Men de udregninger kalder Eva Flyvholm for fusk.

»Denne sag skal kulegraves. Det er da noget fusk at lave støjberegninger 14-15 kilometer væk fra flyvestationen, og så undlade at lave beregninger på de huse, som man ved vil blive hårdest ramt,« siger hun.