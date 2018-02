S: Udflytning af De Økonomiske Råd må ikke ramme kvaliteten

De Økonomiske Råd (DØR) leverer et "meget, meget væsentligt" stykke arbejde i forhold til at se regeringen over skuldrene som opposition.

Sådan lyder det fra finansordfører Benny Engelbrecht (S), der ser med en vis bekymring på den kommende udflytning af DØR fra København til Horsens.

Den seneste melding fra overvismand Michael Svarer lyder, at flytningen vil medføre en pause i udgivelsen af de såkaldte vismandsrapporter fra DØR, da størstedelen af medarbejderne ikke planlægger at flytte med.

Sker det, vil det være kritisabelt, mener S-ordføreren.

- Hvis de økonomiske vismænd ikke kan gøre deres arbejde, så har regeringen et forklaringsproblem. Min forventning er, at de kan levere de produkter, de plejer at gøre, siger Benny Engelbrecht.

Ordføreren mener, at en løsning kan være at tilføre DØR ekstra midler i en overgangsperiode for at støtte arbejdet. Generelt støtter Benny Engelbrecht dog "grundprincippet" i de statslige udflytninger.

Danmark tilsluttede sig i 2012 EU's finanspagt. Den stiller krav om at sikre en uafhængig finanspolitisk vagthund.

Instansen skal holde regeringen i ørerne og rådgive om blandt andet den finanspolitiske holdbarhed, udviklingen i den offentlige saldo, gæld og udgiftslofter.

Men vagthunden er ikke af så afgørende betydning, at man ikke kan acceptere et midlertidigt fald i kvaliteten hos DØR, mener finansordfører Jacob Jensen (V).

- Vi går ind i det her med åbne øjne, og der vil i forskellig udstrækning være en form for produktivitetsdyk, siger han.

Med tiden vil DØR genvinde produktiviteten og måske endda øge den som følge af udflytningen, mener Jacob Jensen.

I regeringen er man dog lydhør over for kritikken, understreger finansordføreren.

- Jeg hører, hvad overvismanden og de andre siger. Når man laver sådan en stor udflytningsplan, kan der være forskellige hjørner - og der kan DØR være et af de her hjørner - hvor der kan være belæg for at gentænke, hvordan man organiserer det, siger Jacob Jensen.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) bakker op om udflytningen af DØR, da rådene ifølge ham ikke udfører et arbejde, der ikke kan udføres andre steder i landet.

- DØR er jo en rigtig god instans, og den kan give god inspiration til os politikere. Men DØR skal ikke nødvendigvis ligge i København, siger han.