Odenseborgmester: Strafzoner kan sprede kriminalitet ud

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), ser positivt på regeringens forslag om at give politiet mulighed for at indføre strafzoner, hvor straffen for kriminalitet begået i området bliver skærpet.

Forslaget handler således om, hvor kriminaliteten bliver begået, og ikke hvor man bor. Og det kan være med til at gøre en forskel, mener borgmesteren, som har fokus på ghettoen Vollsmose.

- Det kan være med til at opløse det, der hvor det foregår, og være med til at befri området for dem, der laver den banderelaterede kriminalitet, siger Peter Rahbæk Juel.

Han frygter ikke, at det vil flytte kriminalitet ud i andre områder.

V om dobbelt straf i ghettoer: Alle er lige for loven

- Så må man genoptage kampen derfra. Vi kan ikke acceptere kriminalitet nogen steder. Vi har set nogen steder, at man simpelthen har sat sig på udendørs opholdsområder.

- I Vollsmose havde vi succes med at få lukket bandeklubhuse, hvor banderne tog ophold på offentlige steder. Der kunne det være nyttigt at få spredt dem igen, eller få anholdt dem der skal anholdes, siger han.

Ghettoudspillet præsenteres torsdag. Hvilke typer af kriminalitet, der skal straffes dobbelt så hårdt, er tilsyneladende endnu ikke lagt fast.

Det skal fastlægges i forbindelse med det tilhørende lovgivningsarbejde i Folketinget.

Juraprofessor om dobbeltstraf-udspil i ghettoer: »Det er ikke nødvendigt, at politikerne blander sig så konkret«

Din partifælle Jesper Christensen er Københavns socialdemokratiske børne- og ungdomsborgmester og opvokset i ghettoen Tingbjerg. Han frygter, man stigmatiserer og kriminaliserer nogle bestemte mennesker fra begyndelsen. Er du ikke bange for, at det kan blive tilfældet?

- Ikke hvis der er en midlertidighed, og det bygger på, at det er begrundet. Og det er egentlig også sådan, jeg læser det. Man kan jo ikke bygge det vilkårligt, så ville man bryde alle grundlæggende principper. Det ligner meget det med udvidede visitationszoner, siger Peter Rahbæk Juel.

Der er ikke noget belæg for at sige, at dobbeltstraf virker, måske fordi de kriminelle handlinger ikke er så velovervejede, men du tror, at det vil gøre en forskel?

- Jo flere værktøjer, der er i værktøjskassen, jo bedre. Men det er ikke et enkelt snuptag, der kan løse udfordringerne med bandekriminalitet. Det er lige så relevant, det med at der er politi i nærområdet, og at forebyggelsesindsatsen rykker ind i nærområdet, siger Peter Rahbæk Juel.