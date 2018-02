Professor: Regeringen vil stække Folketingets vagthund

Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat kan ryge med i en ny runde udflytning af statslige arbejdspladser.

Den tanke lufter regeringspartierne i et brev til Folketinget, som DR er kommet i besiddelse af.

Men at flytte de tre uafhængige institutioner, der alle hører under Folketinget, er ikke gennemtænkt, mener Hanne Foss Hansen, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

- Man skulle tro, at det var 1. april. Hvis dette er et reelt forslag, kan jeg ikke andet end at tolke det som, at regeringen har et ønske om at stække Folketingets vigtige vagthund, siger hun i en mail til Ritzau.

V, LA og K vil udflytte institutioner under Folketinget

Hanne Foss Hansen har været med til at udarbejde evalueringer af Rigsrevisionens undersøgelser.

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.

Rigsrevisionen har blandt andet til formål at undersøge, om statens penge bruges til de formål, som Folketinget har besluttet.

Det indebærer, at Rigsrevisionen skal være i tæt kontakt med regeringen og dens ministerier.

DF er med på at flytte Folketingets institutioner ud i landet

Og derfor er det ikke gennemtænkt at ville flytte den parlamentariske kontrol væk fra statsapparatet, mener Hanne Foss Hansen.

- Rigsrevisionen er i sit arbejde helt afhængig af at have en umiddelbar adgang til ministerierne.

- Så længe ministeriernes departementer er lokaliseret i København, bør Rigsrevisionen også være det, siger hun.

Grundstenen til Rigsrevisionen blev lagt med grundloven af 1849.

Her fik man fire politisk udpegede statsrevisorer. I dag er antallet øget til seks statsrevisorer, der udtaler kritik af ministerier og styrelser på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater.

Djøf om mere udflytning: Allerede svært at hyre folk

Nutidens Rigsrevision er fra 1976. Dengang hørte den under det daværende Økonomiministerium. Siden 1991 har Rigsrevisionen hørt under Folketinget.

Hverken Statsrevisorerne eller Rigsrevisionen har ønsket at kommentere forslaget fra de tre regeringspartier.