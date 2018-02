DF vil have særlig straffeattest for hjemmehjælpere og sundhedspersonale: Skal forhindre overgreb og tyveri

Risikoen for overgreb og tyveri åbner nu en debat om, hvem der skal have lov til at arbejde med ældre, demente og handicappede.

I dag står en blufærdighedskrænkelse f.eks. på den almindelige straffeattest i op til fem år. Kun i særlige tilfælde vil domme kunne graves frem af en offentlig arbejdsgiver 10 år senere. Derefter er tavlen normalt visket ren.

Hver gang vi hører om et overgreb eller et tyveri på plejeområdet, får det omfattende medieomtale. Det skader tilliden mellem de ældre mennesker og de ansatte.

Det er for kort tid, mener Dansk Folkeparti, der med opbakning fra en række organisationer foreslår at indføre en såkaldt voksenattest. Den skal fremvises ved alle ansættelser på f.eks. plejehjem, bosteder og i hjemmeplejen parallelt til den børneattest, som i dag kræves ved ansættelser i bl.a. en daginstitution, og som bruges til at frasortere ansøgere, der tidligere har krænket børn.

»Det er så vigtigt, at vi forebygger, at folk kan fortsætte med at krænke andre. Derfor skal vi have en attest målrettet dem, der arbejder med vores svageste borgere,« siger handicapordfører Karina Adsbøl (DF).

Med forslaget vil domme for bl.a. seksuelle overgreb, vold og tyveri være synlige for arbejdsgivere i mindst 10 år og i nogle tilfælde længere.

Et skrækeksempel er en sag fra Roskilde, hvor en mand blev dømt for blufærdighedskrænkelse og ni år senere fik job som sosu-assistent i hjemmeplejen. I 2010 og 2011 begik han to nye overgreb mod bl.a. en udviklingshæmmet kvinde.

»Hvis man har begået sædelighedsforbrydelser, skal man ikke arbejde med svage grupper igen. Det skal de nye attester forebygge,« siger Adsbøl, som får opbakning fra flere organisationer.

»Vi har at gøre med sårbare borgere, som har vanskeligt ved selv at fortælle, hvis noget er galt. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at styrke deres retssikkerhed,« siger Annie Sørensen, formand for landsforeningen Lev, der organiserer udviklingshæmmede og pårørende.

Fagforeningen Foa støtter forslaget, og det samme gør Ældre Sagen. Her mener man, at en stramning kan have betydning for den generelle tryghed i ældreplejen:

»Hver gang vi hører om et overgreb eller et tyveri på plejeområdet, får det omfattende medieomtale. Det skader tilliden mellem de ældre mennesker og de ansatte på en måde, som rækker langt videre end den enkelte sag,« siger chefkonsulent Olav Felbo.

Folketinget behandler forslaget i næste uge.