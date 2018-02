DF er tilfreds med regeringens maskeringsforbud: »En sejr«

I årevis har det været en mærkesag for Dansk Folkeparti at forbyde ikke bare burkaer og niqaber i det offentlige rum, men også almindelige muslimske tørklæder på skoler og gymnasier.

I første omgang er støttepartiet dog tilfreds med det udkast til et generelt maskeringsforbud, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tirsdag har sendt i høring.

Væk er forslaget om fængselsstraf, hvis man overtræder forbuddet, som skal gælde al heldækkende hovedbeklædning, der ikke tjener et såkaldt »anerkendelsesværdigt formål.«

Lynguide: Hvor må man bære burka? I eget hus: OK I moskeen: OK På gaden: Forbudt I egen bil: OK I bussen: Forbudt I toget: Forbudt På vej hen til moskeen: Forbudt Ved begravelse eller vielse: OK I butikscentre og butikker: Forbudt På offentlige kontorer: Forbudt Kilde: Regeringen

»Vi ville hellere have et rent burka- og niqab-forbud, og ja, vi havde gerne set fængselsstraf, men politik er de muliges kunst, og når lovforslaget forhåbentligt er faldet på plads, så kan vi eventuelt bygge videre med andre initiativer,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti.

»Førsteprioriteten er at få forbuddet, det har vi kæmpet for siden 2009, og man skal være meget pessimistisk af natur, hvis man forsøger at gøre den her sejr til et nederlag eller til en mindre sejr,« tilføjer han.

Regeringen dropper fængselsstraf for at gå med burka og niqab

I DF har man fuld tiltro til, at politiet kan finde ud af at håndtere forbuddet i praksis. Det bliver nemlig betjente på gaden, som i første omgang skal vurdere, om for eksempel en muslimsk kvinde overtræder forbuddet eller ej.

»Hvis der viser sig, at der er et behov for at justere loven hen ad vejen – ligesom med knivloven – så gør vi det.«

»Der skal nok være nogle, der udfordrer forbuddet, og iklæder sig et eller andet og går hen foran en politistation fordi det er sjovt. Og så kan medierne tage billeder af det, og vi kan alle sammen grine lidt af det, men jeg tror nok, at det skal komme til at fungere,« siger Martin Henriksen.

42 spørgsmål til Pape om maskeringsforbuddet: »Vi må se, hvor det ender«

Socialdemokratiet tager pænt imod grundholdningen i regeringens planer, men har endnu ikke lagt sig fast på, om partiet stemmer for.

»Der er behov for lovgivning, der forbyder at bære burka- og niqab, og det forslag, som regeringen har lagt på bordet ser interessant ud,« siger retsordfører Trine Bramsen, som dog understreger, at S stadig mangler at studere de nærmere detaljer, inden partiet tager endeligt stilling.

Der er blandt andet behov for yderligere indsatser over for mulig social kontrol i familier, hvor kvinden bærer burka eller niqab, mener S.