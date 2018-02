Omdiskuteret fraværsordning er sat i bero i op til et halvt år

I Skive Kommune har man midlertidigt sat sin kontroversielle sygeplejerskeordning i bero, mens man undersøger juraen.

Der er tale om en ordning, som indtil for nylig gjaldt for flygtninge på kommunens sprogcenter og for kontanthjælpsmodtagere med stort fravær. Den fungerede sådan, at man skulle møde op til en vejledende snak med en sygeplejerske, hvis man meldte sig syg.

Ifølge kommunen har man haft stor succes med at nedbringe fraværet på sprogcentret, og derfor var planen tidligere, at den skulle udbredes til at omfatte alle borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Men det har vakt kritik af kommunen og fået flere ved at sætte spørgsmålstegn ved lovligheden af ordningen.

Ordningen Sygeplejersken skal hjælpe med at finde ud af, om borgeren skal hjem i seng, til læge eller videre i skole, praktik eller aktivering. Kommunen understreger, at der er tale om en rådgivende samtale - ikke behandling.

Fra april til december 2016 blev 46 flygtninge på kommunens sprogcenter omfattet af ordningen.

Deres fravær faldt fra 124 dage i april til 24 dage december.

Siden gjaldt ordningen for alle på sprogcentret - det drejer sig om et par hundrede borgere.

Det sidste halve år har også ledige på kontanthjælp med massivt fravær været omfattet.

Planen har været at udvide ordningen til alle borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Ordningen er nu sat i bero i op til et halvt år, og det er i første omgang ikke planen, at den skal gælde alle på ydelserne, hvis den bliver genindført. Kilde: Skive Kommune, arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum

Mandag aften blev sagen behandlet politisk i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, som bl.a. skulle drøfte udbredelsen. I udvalget kom man frem til, at ordningen, som kommunens jurister tidligere har blåstemplet, fortsat skal være i bero, indtil man har fået de nødvendige juridiske svar.

Derfor skal ingen borgere på integrationsydelse eller kontanthjælp møde op hos sygeplejersken - heller ikke dem, der ellers har været glade for ordningen, fortæller Goska Rasmussen (V), der er formand for udvalget.

»Sygeplejersken besøgte os i udvalget og fortalte om, hvordan hun havde arbejdet. Hun havde eksempler på flere, der var kommet til hende, selvom de ikke var syge, fordi de ønskede råd og vejledning. Men den funktion er ikke længere mulig nu,« siger hun.

Hvis det i sidste ende bliver muligt, vil man genindføre ordningen for borgere på kontanthjælp og integrationsydelse, der gentagne gange er fraværende, men i første omgang er det ikke længere planen at lade ordningen gælde for alle på ydelserne, understreger Goska Rasmussen.

»Det skal ikke forstås som en funktion, hvor man får pisk over nakken. Det er for, at man kan få hjælp. Vi ved, at hvis man har meget fravær, er det sværere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og det skal vi have gjort noget ved,« siger hun.

Kommunens arbejdsmarkedschef, Dorthe Hamrum, har tidligere fortalt Jyllands-Posten, at der er et generelt - og unaturligt stort - fraværsproblem i kommunen. På en given måned er en tredjedel af borgerne på kommunens aktiveringssted, BOMI, fraværende, sagde hun i januar.

Goska Rasmussen har fået oplyst, at det kan tage mellem tre og fem måneder at få de nødvendige svar på de løse ender. Kommunen er gået i dialog med sygeplejerskernes fagforening om, hvilke beføjelser en sygeplejerske har, og afventer desuden svar fra sygeplejerskeordningen fra STAR (Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Endelig holder man øje med et samråd i folketinget, hvor Københavns Kommune skal redegøre for en sag om muligvis ulovlige lægeundersøgelser af ledige i et jobcenter, og hvor Alternativets Torsten Gejl har varslet, at han også vil tage Skive-sagen med som eksempel til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).