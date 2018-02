Fakta om Socialdemokratiets udlændingeudspil

Mandag formiddag præsenterer Socialdemokratiet et nyt udlændingeudspil på Christiansborg.

Partiet vil sætte en stopper for muligheden for at søge asyl i Danmark og sætte loft over antallet af flygtninge og familiesammenførte.

Det skriver DR-Nyheder, der har fået indblik i udspillet.

Udspillet hedder "Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik, der samler Danmark".

Her kan du blive klogere på, hvad partiet blandt andet foreslår:

Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikkevestlig baggrund, der kan komme til Danmark.

Loftet skal fastsættes årligt af Folketinget, og det skal gælde både flygtninge og familiesammenførte.

En asylreform skal stoppe adgangen til at søge asyl i Danmark.

Spontane asylansøgere skal sendes til et dansk drevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

De skal være i modtagecentreret, mens deres asylsag behandles.

Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde direkte op på det danske modtagecenter.

Det skal heller ikke være muligt for asylansøgere, der får asyl, at komme til Danmark. De skal sendes til en FN-flygtningelejr.

Danmark forpligter sig til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

Regler for familiesammenføring skal strammes. Krav til uddannelse, beskæftigelse, sprog og kendskab til Danmark skal skærpes.

Det skal særligt gælde for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.

En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem.

Der skal blandt andet oprettes en ny enhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe udlandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som eksempelvis børnechecken.

Kilde: DR-Nyheder