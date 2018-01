DF-ordfører tavs efter kvotekonge-samråd med Løkke

Der tegner sig et billede af, at man med donationer til LøkkeFonden kan købe sig til adgang til Danmarks statsminister.

Så skarp var kritikken fra Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, mandag.

Men onsdag, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har været i samråd om sin relation til de såkaldte kvotekonger, er Poulsen yderst fåmælt.

- Nu snakker vi om det i gruppen. Det er det, vi gør, siger Ib Poulsen.

- Vi har hørt hans svar. Og dem tager vi til efterretning, siger Poulsen og baner sig vej gennem det store presseopbud, der har samlet sig uden for lokalet, hvor samrådet fandt sted.

Under samrådet afviste Løkke gentagne gange, at hans relationer til de store fiskere på nogen måde har været styrende for hans politik.

Løkke er blevet indkaldt til samråd, efter at Ekstra Bladet har afdækket, at han har modtaget et sommerhusophold til en værdi af 10.000 kroner i gave af storfiskeren John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn.

Samtidig har Ekstra Bladet beskrevet, at John-Anker Hametner Larsen for nylig sammen med 11 andre storfiskere og fiskerivirksomheder har givet 190.004 kroner ud af i alt 372.829 indsamlede støttekroner til Løkkefonden.

Det er Lars Løkke Rasmussen, der har taget initiativ til fonden for hjælpe udsatte drenge. Men donationerne har ikke betydning for politikken på Christiansborg, siger Løkke.

Mandag skrev netmediet FødevareWatch, at Løkke i 2016 mødtes med en gruppe fiskere for at drøfte en presserende dagsorden i fiskeriet. Det skete i forbindelse med en nytårskur, hvor der blev samlet penge ind til fonden.

Det var de oplysninger, der fik Ib Poulsen til at udtale sig i skarpe vendinger.

- Han må komme ydmygt til samrådet, lægge sig fladt ned og sige, at han har relationer til kvotekongerne, som han ellers påstod ikke at have, sagde Ib Poulsen om statsministeren.

Onsdag vil Ib Poulsen ikke svare på, om han vil indstille, at Dansk Folkepartis folketingsgruppe skal foretage sig noget videre i sagen.