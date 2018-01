Overblik: Det sagde Løkke om relation til kvotekonger

Hvor godt kender statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) de såkaldte kvotekonger, og hvad er hans forhold til dem i det hele taget?

Det skal Løkke svare på i et samråd onsdag.

Kvotekongerne er den lille gruppe fiskere, der sidder på store dele af de danske fiskekvoter.

Mandag kom det via Fødevarewatch frem, at Løkke i januar 2016 mødtes med en mindre kreds af fiskere og drøftede en presserende dagsorden i dansk fiskeri - nemlig bestanden af den største industrifisk, tobis.

Halvdelen af check til LøkkeFonden kommer fra storfiskere

Samtidig har Ekstra Bladet afdækket, at storfiskeren John-Anker Hametner har givet Løkke en uges gratis brug af et sommerhus i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner i fødselsdagsgave.

Hametner står samtidig i spidsen for det årlige nytårsgilde i Thyborøn, hvor der indsamles penge til LøkkeFonden, som statsministeren har stiftet og er tidligere formand for. Formand for fonden er i dag Løkkes kone, Sólrun.

9. november 2017 var Løkke indkaldt til samråd i Miljø- og Fødevareudvalget.

Her skulle Løkke svare på spørgsmål om overførslen af fiskeriområdet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til ligestillingsminister Karen Ellemann (V) tilbage i august samme år.

Under samrådet spurgte Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, ind til Løkkes relation til kvotekongerne.

Her er, hvad Løkke svarede:

Kollerup siger som et faktum, at "Løkke kender kvotekongerne", hvortil Løkke svarer:

- Jeg vælger at overhøre denne her mærkelige insinuering om, at jeg skulle kende kvotekonger, og jeg ved ikke, hvad der gemmer sig bag den upassende bemærkning.

Løkke holdt møde med storfiskere før gilde i Løkkefonden

Senere i samrådet siger Kollerup, at "det er åbenlyst for enhver, at der er en relation". Løkkes svar:

- Hvad er det for en relation? Og hvad gemmer der sig bag at anføre noget sådan? Det vil jeg da gerne høre lidt mere om.

Kollerup forsøger igen med følgende spørgsmål: Er der ingen relationer til kvotekongerne?

Løkkes svar:

- Hvad er relationer til kvotekonger? Og hvem er kvotekongerne?

- Altså hvis det er den der smædekampagne, som hr. Simon Kollerup har lagt ryg til i forhold til en bestemt fisker ovre i Thyborøn og sådan noget, så må jeg sige, at der har jeg den relation, som egentligt ikke har noget med mit virke som statsminister at gøre...

- Altså jeg har mange relationer. Det må jeg sige. Tidligere straffede journalister, jamen, der er næsten ingen grænser for de mennesker, jeg har relationer til.

- Men jeg har ingen relation, der på nogen måde er styrende i forhold til, hvad jeg går og tænker. Og det er den insinuering, der ligger nede bagved på en meget forfinet måde, og som, jeg synes, er, for nu at sige det på dansk, ulækker og uværdig.