Løhde om ny stor udflytning: Forståeligt hvis det fører til opsigelser

Godt 1.800 statslige medarbejdere i København har i dag fået besked om, at regeringen har besluttet at flytte deres job til provinsen.

Det er naturligvis en stor omvæltning for de enkelte, som kan få betydning langt ind i privatlivet, erkendte minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), da hun præsenterede udflytningsplanen sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

»Jeg er helt klar over, at flytningen af statslige arbejdspladser har store konsekvenser for de berørte medarbejdere og deres familier,« sagde hun på et pressemøde.

Regeringen håber, at så mange som muligt vil tage imod udfordringen og flytte med deres arbejdsplads. Men realiteten er, at der må forventes et pænt frafald blandt blandt ansatte, som af forskellige grund ikke kan se sig selv i Ringsted, Brovst, Bogense eller nogle af de i alt 49 byer uden for hovedstadsområdet, som indgår i planen.

Og det er OK, lød det fra Sophie Løhde:

»Jeg har fuld forståelse for, hvis nogle i stedet vælger at se sig om efter nye udfordringer ud fra blandt andet familiemæssige hensyn,« sagde hun.

For at hjælpe de ansatte, som ønsker at sige op, godt på vej, er der mulighed for såkaldte »outplacement«-forløb hvor man kan få kortlagt sine kompetencer.

Hver medarbejder kan søge et beløb på op til 25.000 kr. til disse outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb. Det er sat op fra de tidligere 15.000 kr.

»Det ligger mig meget på sinde at behandle de berørte medarbejdere ordentligt med respekt for deres situation,« fastslog Sophie Løhde.

Hele formålet med udflytningen er at skabe mere balance i landet ved at fordele arbejdspladserne mere ligeligt.

Regeringen vil trække på erfaringerne fra den første udflytningsrunde fra 2015 til at gøre denne omgang så smertefri som muligt og for at minimere hjerneflugt og tab af ressourcer.

»Vi har et meget skarpt øje på, at omstillingsprocessen bliver så gnidningsfri som muligt,« understregede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Regeringen har blandt andet fået kritik for at gennemføre endnu en udflytningsrunde, inden Rigsrevisionen har afleveret sin beretning om den første runde.

Til det sagde Løkke:

»Der findes ikke den beretning fra Rigsrevisionen, som kan få regeringen til at ændre holdning.«

»Vi gør det, fordi vi vil det politisk. Vi vil have et Danmark i bedre balance, hvor staten har et mere ligeværdigt aftryk over hele landet. Men vi skal gøre det på en ordentligt måde. Det er derfor, vi selv laver en erfaringsopsamling.«