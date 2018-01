Regeringen præsenterer onsdag sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser. Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen:

1) Odense: 465.

2) Aarhus: 306.

3) Roskilde: 264.

4) Næstved: 189.

5) Ringkøbing: 171.

6) Aalborg: 156.

7) Middelfart: 153.

8) Randers: 150.

9) Holstebro: 122.

10) Stenlille 113.

Kilde: Regeringen