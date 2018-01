Overblik: Her er reaktionerne på udflytning af job

Regeringen vil flytte 4000 statslige arbejdspladser og mellem 500 og 1000 uddannelsespladser til 49 byer uden for København.

Her er nogle af reaktionerne på regeringens flytteplaner:

* Dagens flytteudmeldinger fra regeringen vil føre til et nyt massivt kompetencetab, frygter formanden for de offentligt ansatte i Ingeniørforeningen, IDA, Carsten Eckhart Thomsen:

- Det er en voldsom udmelding, og man spiller hasard med den ekspertise, som er opbygget i de statslige styrelser. Desuden er der en åbenlys risiko for, at vækstmulighederne for det lokale erhvervsliv bliver væsentligt forringede, mener Carsten Eckhart Thomsen.

* Det Centrale Handicapråd skal flytte til Brovst. Det bekymrer formanden for Danske Handicaporganisationer (DH), Thorkild Olesen.

- Jeg frygter, at vigtig viden vil gå tabt, når Det Centrale Handicapråd (DCH) formentlig mister medarbejdere og skal igennem forandringer. Handicaprådet har en vigtig opgave i at samle viden og skabe samarbejde mellem myndigheder, organisationer, erhvervsliv og andre, siger han i en pressemeddelelse.

* Udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelsespladser bidrager til en mere balanceret udvikling i Danmark, mener Landbrug & Fødevarer.

- Fødevareklyngen står i forvejen for en stor del af beskæftigelsen i yderområderne, hvor rigtig mange virksomheder og landmænd for tiden oplever, at det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

* Faxe Kommune fik ikke statslige arbejdspladser. Det ærgrer borgmester Ole Vive (V).

- Det er ærgerligt. Og selv om man jo håber til det sidste, har vi nok ikke rigtigt turde drømme om, at det ville ske denne gang, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

* I Aarhus er der derimod glæde over, at byen får tilført 306 nye statslige arbejdspladser.

- Som kommune vil vi gøre vores til, at alle hurtigt kan etablere sig og komme på plads, og vi står naturligvis til rådighed for både ledelse og medarbejdere i processen, så de kan få en god start i byen, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

* 69 statslige arbejdspladser og en uddannelsesstation skal rykkes til Nykøbing Falster.

- Vi er en af de få kommuner, der har fået både arbejdspladser og uddannelse i denne omgang. Det synes jeg godt, at vi kan være lidt stolte af, siger borgmester i Guldborgsund John Brædder (Guldborgsundlisten).

* Energitilsynet skal flyttes til Frederiksværk. Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, er bekymret for, om det er muligt at indfri ambitionerne om et nyt og stærkt tilsyn.

- Vi kan kun appellere til, at der gøres et grundigt forarbejde, inden energitilsynet flyttes til Frederiksværk, så der ikke opstår et større kompetencetab end højst nødvendigt, udtaler han i en pressemeddelelse.

* Med planen om at flytte uddannelsespladser til ti provinsbyer følger 160 millioner kroner til oprettelse og drift frem til 2021. Men midlerne er langt fra tilstrækkelige, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

- Det er positivt, at regeringen gerne vil prioritere uddannelsesmuligheder til unge i provinsen, men initiativet overskygges desværre af de kæmpebesparelser, som regeringen fortsætter med at trække ud af uddannelserne, siger FTF-formanden.

* Svendborg skal fremover huse dele af tre forskellige styrelser. Det er i alt 64 arbejdspladser, som byen får tilført.

- Det er 64 nye arbejdspladser, som vi ikke havde i morges. Det er jeg glad for, og vi vil se frem til at byde medarbejderne fra de tre forskellige styrelser velkommen, siger borgmester Bo Hansen (S).

* På borgmesterkontoret i Sønderborg er man klar til at tage imod de nye medarbejdere, når 20 stillinger fra Statens IT rykker til Augustenborg.

- Vi er rigtigt godt tilfredse. Vi får yderligere 20 højt specialiserede arbejdspladser til at supplere de 376 stillinger, der kom til med Landbrugsstyrelsen, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

* Autobranchen Danmark er bekymret for, at flytningen af arbejdspladser på motorområdet får alvorlige konsekvenser for bilforhandlerne.

- Der træder mange nye regler for autobranchen i kraft i år, siger Gitte Seeberg, administrerende direktør i Autobranchen Danmark.

- Derfor mener vi ikke, at en flytning af Motorstyrelsen er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt, siger hun.

* Politiet flytter 125 stillinger til Jylland. HR-direktør hos Rigspolitiet Ina Eliasen ved godt, at en udflytning er en meget alvorlig og svær sag for de berørte medarbejdere.

- Vi er helt klar over, at der nok er mange medarbejdere, som ikke ønsker eller har mulighed for at flytte med. Vi ved også, at udflytningen vil give anledning til usikkerhed. Vi vil lægge kræfter i at behandle den enkelte medarbejder så godt som overhovedet muligt, siger hun.

* Djøfs formand, Lisa Herold Ferbing, håber, at regeringen i langt højere grad end ved første udflytningsrunde optræder som en ordentlig arbejdsgiver for de medarbejdere, der ikke har mulighed for at flytte med jobbet.

- Vi har hørt nogle positive signaler. Det er vigtigt med rimelige varsler samt hjælp til at komme godt videre i et nyt job, siger hun.