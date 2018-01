Amnesty om udviste syge: Nogen har været fodslæbende

Det var en enkel og utvetydig dom, som Menneskerettighedsdomstolen kom med i december 2016 omkring alvorligt syge udlændinge.

Sådan lyder det fra Amnesty International, der kalder det for "grænseløs kynisme", at de danske myndigheder har ventet i over et år med at rette ind på dommen.

- Det er en kort, klar, enkel, utvetydig dom. Den er ikke svær at læse - især ikke for jurister. Vi er også i en situation, hvor Danmark bare skulle rulle sin praksis tilbage til 2010.

- Nogen har været fodslæbende og kørt med håndbremsen trukket, siger Claus Juul, der er jurist i Amnesty International.

Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol slår fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal være "reel".

I lørdags - mere end et år efter dommen faldt - meddelte Udlændinge- og Integrationsministeriet, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger.

Imens undersøges et behov for at ændre myndighedernes praksis på området.

Frem til begyndelsen af november 2017 var der givet 88 afslag på humanitært ophold, viser en opgørelse, som Radio24syv har fået.

Ifølge Claus Juul bør det være ligetil at genoptage nogle af de sager, der er blevet afgjort, hvor dommen ikke har været medtaget i vurderingen.

- Det er selvfølgelig ikke nogen nem sag at finde folk, der er i udlandet, men i de tilfælde, hvor folk ikke er sendt ud af Danmark, bliver det ret enkelt at genoptage sagerne for at se, om deres sager skal afgøres anderledes, siger han.

Torsdag skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd forklare sig i sagen om udvisning af syge asylansøgere.

Det er Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF, der har kaldt ministeren i samråd.