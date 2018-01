Overblik: Støjberg skal forklare 13 måneders ulovlig praksis

Torsdag klokken 12 skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd forklare sig i sagen om udvisning af syge asylansøgere.

Det er Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF, der har kaldt ministeren i samråd.

Få her et overblik over sagen, hvor Støjberg beskyldes for at misinformere Folketinget og ignorere en vigtig dom.

13. december 2016

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsiger den såkaldte Paposhvili-dom. Her får en alvorligt syg georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.

Dommen sår fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal være "reel".

Ifølge en række eksperter forpligter dommen Danmark til i hver konkrete sag at undersøge, om den enkelte har penge til medicinen og bor i nærheden af den.

Men Danmark ændrer ikke praksis efter dommen. Den danske praksis har siden 2010 været, at man alene har set se på, om medicinen generelt findes i hjemlandet.

5. januar 2017

I et notat fra Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet fremhæver styrelsen sammen med Flygtningenævnet hovedpointerne i Paposhvili-dommen.

2. februar 2017

Myndighederne i Norge udsender et notat om betydningen for den norske praksis, og i marts offentliggør også Sverige en ændring af retstilstanden på området efter dommen.

3. marts 2017

Udlændinge- og Integrationsministeriet bliver af en specialkonsulent i Justitsministeriet gjort opmærksom på dommen.

6. april 2017

I et fortroligt svar til Folketinget skriver Støjberg, at udsendelsen af en hjertesyg afghansk mand er i overensstemmelse med de internationale konventioner. Hun nævner ikke Paposhvili-dommen.

Afvisningen af at forlænge hans humanitære opholdstilladelse begrundes med, at hans livsvigtige hjertemedicin kan fås i Afghanistan. Men det har ifølge Radio24syv vist sig ikke at passe.

24. april 2017

Organisationen Refugees Welcome gør Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på Paposhvili-dommen.

Mindst tre gange mere i løbet af 2017 advarer advokater og organisationer ifølge Radio24syv ministeriet om, at Danmark risikerer at udvise syge udlændinge i strid med dommen.

25. april 2017

Specialkonsulenten fra Justitsministeriet skriver igen til Udlændinge- og Integrationsministeriet - denne gang med en henvisning til en artikel, hvor eksperter skriver, at dommen bør føre til en lempelse af Danmarks praksis.

I svaret lyder det, at ministeriet er "lagt fuldstændig fladt ned" og har "ikke haft tid til at kigge på den endnu".

7. december 2017

I Radio24syv mistænker flere eksperter og politikere Udlændinge- og Integrationsministeriet for bevidst at handle i strid med dommen.

19. december 2017:

En alvorligt syg kvinde fra Armenien klager til Folketingets Ombudsmand over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandling, efter at hun i oktober fik afslag på humanitær opholdstilladelse.

6. januar 2018

Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger.

Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt". Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis".

Frem til begyndelsen af november 2017 var der givet 88 afslag på humanitært ophold, viser en opgørelse, som Radio24syv har fået.

Kilder: Radio24syv, Altinget, Information og Ritzau.