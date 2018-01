Det er noget af en maveplasker for de borgerlige og liberale, at deres højst prioriterede ønske gennem flere år - skattelettelser - nu er faldet helt til jorden.

Det siger politisk kommentator Hans Engell oven på tirsdagens pressemøde, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde status over regeringens forårsplaner.

»Omvendt er det klogt nok af Løkke, at han ikke trækker smerten i langdrag og lægger op til forhandlinger, der er dømt til at mislykkes på forhånd,« siger Hans Engell.

LA afviser nederlag: Nederlag ville være skattestigninger

Løkke er statsminister for enhver pris, og vi har et støtteparti, der hverken har særlig meget lyst til at hjælpe eller vælte regeringen. Hans Engell, politisk kommentator Løkke er statsminister for enhver pris, og vi har et støtteparti, der hverken har særlig meget lyst til at hjælpe eller vælte regeringen.

Ved pressemødet kom det frem, at regeringen og Dansk Folkeparti vil arbejde videre på to ud af tre skatteambitioner. Det drejer sig om skattelettelser til de lavest lønnede og et opgør med det såkaldte samspilsproblem, som gør at det for nogle danskere ikke kan betale sig at spare op til pension.

Til gengæld kommer planen i denne omgang ikke til at indeholde hverken topskattelettelser, en hævet topskattegrænse eller et forhøjet loft over beskæftigelsesfradraget, som der ellers var lagt op til fra regeringens side.

»Løkke er kommet skidt ud af situationen, men alternativet havde været værre. Det havde været to-tre måneder, hvor parterne ikke ville opnå nogen som helst resultater,« siger Hans Engell.

Thulesen: Vi fastholder ambitionerne på udlændingeområdet

Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at partierne er blevet mere forhandlingsvenlige hen over jul og nytår efter en dramatisk december.

Regeringen kan ikke levere de udlændingestramninger, Dansk Folkeparti vil have, og Dansk Folkeparti vil ikke levere de skattelettelser, regeringen vil have, konstaterer Engell.

Og når Lars Løkke Rasmussen ikke tager et opgør med Dansk Folkeparti eller et folketingsvalg på skattesagen, er det fordi han - modsat hvad han selv siger - er statsminister for enhver pris, lyder det fra kommentatoren.

»Løkke er statsminister for enhver pris, og vi har et støtteparti, der hverken har særlig meget lyst til at hjælpe eller vælte regeringen. Det er opskriften på et noget specielt år med tomgang - ud over overenskomstforhandlingerne, hvor vi alle sammen bare kommer til at gå og vente på et folketingsvalg i foråret 2019,« siger Engell.

I talen gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at skattepolitikken og udlændingepolitikken skal holdes adskilt - modsat hvad Dansk Folkeparti ønsker.

Regeringen lægger stor skatteambition på hylden

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har ikke tænkt sig at sænke sine ambitioner på udlændingeområdet »selvom regeringen måtte drosle sine ambitioner på skatteområdet ned«, har han sagt efter pressemødet.

Fra regeringspartiet Liberal Alliances side har høje skattelettelser indtil for nylig været et ultimativt krav for at bakke op om finanslovsaftalen. Herfra lyder meldingen fra partileder Anders Samuelsen, at man stadig ønsker at lette skatten på arbejde, selvom man ikke kan gøre det lige nu.

»Det bliver så bare på månen - ikke i Danmark,« siger Engell og fortsætter:

»Hvis et så solidt blåt flertal ikke kan gennemføre en stor skattereform. Så har jeg svært ved at se, hvilket flertal der så kunne gøre det.«