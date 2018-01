Overblik: Statsministre har brugt nytårstalen offensivt

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag taler direkte til tv-seerne fra sit kontor i Statsministeriet, sker det som led i en næsten 80 år gammel nytårstaletradition.

Nogle nytårstaler går hurtigt i glemmebogen, mens andre trækker varige politiske spor.

Her kan du få et overblik over nytårstalens historie og nogle af de bemærkelsesværdige taler i nyere tid.

* Den første gang en dansk statsminister holdt nytårstale, var i 1940. Her opfordrede socialdemokraten Thorvald Stauning i skyggen af Anden Verdenskrig danskerne til at holde fast i fællesskabet.

* Efter krigen blev det en fast tradition, at statsministeren holdt nytårstale til danskerne. I 1961 blev talen for første gang vist på tv.

* Nytårstalen giver statsministeren en sjælden mulighed for at tale uimodsagt til en stor del af nationen i 15 minutter. Det har skiftende statsministre brugt til at forklare regeringens politik, lancere nye politiske initiativer eller kritisere politiske modstandere.

* I 2002 brugte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) talen til at lancere sit opgør med "statsautoriserede smagsdommere":

- Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat. Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden. Men når vi skal træffe personlige valg, er vi alle eksperter, lød det fra Anders Fogh Rasmussen.* I 2011 brugte Løkke, der havde overtaget posten som regeringschef efter Fogh, talen til et opgør med den politisk ømtålelige efterløn:

- For alle jer, der er under 45 år, foreslår vi, at efterlønnen helt afskaffes. For resten af jer vil vi ændre efterlønnen, så ændringerne er størst for de yngste af jer og mindst for de ældste, sagde Lars Løkke Rasmussen.

* I 2015 - der var valgår - sluttede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) sin tale med budskabet "Vi skal passe på det Danmark, vi kender". Dagen efter skød Socialdemokraterne en storstilet kampagne i gang med netop det slogan.

- Vi er på rette kurs. Det er nu, vi skal holde fast. Der er ikke plads til eksperimenter. Vi skal passe på det Danmark, vi kender, lød det fra Thorning.

* Thorning tabte regeringsmagten ved valget i 2015. Så i 2016 var det igen Løkke, der holdt nytårstale til befolkningen. Og den nytårstale er politisk set blevet aktuel igen i slutningen af 2017. Den blev nemlig brugt som affyringsrampe for trepartsforhandlinger om integration af flygtninge.

Forhandlingerne resulterede blandt andet i en ny uddannelse for flygtninge, kaldet integrationsgrunduddannelsen, IGU. Og en afskaffelse af IGU'en er blandt de krav om udlændingestramninger, som Dansk Folkeparti rejste før nytår som betingelse for at gå med til at lette skatten.